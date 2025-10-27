Cem Küçük: Kayyum atanmasa daha iyi olmaz mıydı?



Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan ve yine tutuklama kararı çıkan 'casusluk' soruşturmasında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmamasına rağmen kayyum atanması kamuoyunda ve muhalefet cephesinde tepki gördü. Kayyum olarak AKP medyasından bir dönem Yeni Şafak'ın yazarlığını da yapan İbrahim Paşalı atandı.

Hukukçular duruma tepki gösterip suçun şahsiliği ilkesinin de yok sayıldığını belirtti. Hukukçular, kamuoyu ve muhalefet duruma tepki göstermeye devam ederken bir çıkışta iktidara yakınlığını her fırsatta dile getiren Cem Küçük'ten geldi.

KAYYUM ATANMASA DAHA İYİ OLMAZ MIYDI?

Küçük bugünkü yazısında Tele1'e kayyum konusuna değindi. Yazısının ilgili kısmında Yanardağ'ı eleştiren Küçük, "Son operasyonda Tele 1’e kayyım atandı. Acaba sadece Merdan Yanardağ yargılansa ama Tele 1’e kayyım atanmasa daha iyi olmaz mıydı? Merdan Yanardağ gibi suça karışanlara gereken yapılsın" ifadelerini kullandı.

