Cem Küçük: Kayyum atanmasa daha iyi olmaz mıydı?

Cem Küçük: Kayyum atanmasa daha iyi olmaz mıydı?
Yayınlanma:
İktidara yakınlığını her fırsatta dile getiren Cem Küçük, Tele1 kanalına kayyum atanmasının ardından, " Acaba sadece Merdan Yanardağ yargılansa ama Tele 1’e kayyım atanmasa daha iyi olmaz mıydı?" ifadelerini kullandı.


Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik açılan ve yine tutuklama kararı çıkan 'casusluk' soruşturmasında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Hayatım emperyalizme karşı mücadele ile geçtiMerdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Hayatım emperyalizme karşı mücadele ile geçti

Merdan Yanardağ hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmamasına rağmen kayyum atanması kamuoyunda ve muhalefet cephesinde tepki gördü. Kayyum olarak AKP medyasından bir dönem Yeni Şafak'ın yazarlığını da yapan İbrahim Paşalı atandı.

Son Dakika | TELE 1 TV'ye kayyum atandıSon Dakika | TELE 1 TV'ye kayyum atandı

Hukukçular duruma tepki gösterip suçun şahsiliği ilkesinin de yok sayıldığını belirtti. Hukukçular, kamuoyu ve muhalefet duruma tepki göstermeye devam ederken bir çıkışta iktidara yakınlığını her fırsatta dile getiren Cem Küçük'ten geldi.

Mustafa Sandal Tele1'e kayyum atanmasına isyan ettiMustafa Sandal Tele1'e kayyum atanmasına isyan etti

KAYYUM ATANMASA DAHA İYİ OLMAZ MIYDI?

Küçük bugünkü yazısında Tele1'e kayyum konusuna değindi. Yazısının ilgili kısmında Yanardağ'ı eleştiren Küçük, "Son operasyonda Tele 1’e kayyım atandı. Acaba sadece Merdan Yanardağ yargılansa ama Tele 1’e kayyım atanmasa daha iyi olmaz mıydı? Merdan Yanardağ gibi suça karışanlara gereken yapılsın" ifadelerini kullandı.

Küçük'ün yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

"Merdan Yanardağ ve kanalı Tele 1 muhalefetin kara propaganda aracı gibi çalışıyor. Merdan Yanardağ bugüne kadar her türlü yalanı söylemiş ve hükûmete her türlü iftirayı atmış biri. Buna şüphe yok. Zaten daha önce de çok kez ifade verdi, yargılandı ve tutuklandı... Son operasyonda Tele 1’e kayyım atandı. Acaba sadece Merdan Yanardağ yargılansa ama Tele 1’e kayyım atanmasa daha iyi olmaz mıydı? Merdan Yanardağ gibi suça karışanlara gereken yapılsın. Bizler zaten o kanalların kara propagandasına gereken cevapları veriyoruz. Tabii şayet kanal kara parayla işletiliyorsa el konması doğru. İddianame çıktığında daha iyi anlayacağız konuyu..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ada hatlarında yarın feribot seferleri iptal edildi
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
Türkiye
Türkiye'den çekilen PKK'lılar nereye gidecek?
Türkiye'den çekilen PKK'lılar nereye gidecek?
Bungalov dolandırıcılarına 11 ilde dev operasyon
Bungalov dolandırıcılarına 11 ilde dev operasyon