Son Dakika | Merdan Yanardağ'ın ifade işlemi tamamlandı
Son Dakika haberi...Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, ifade işlemleri tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte TELE 1 televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında "Casusluk" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi bir gün uzatılmıştı.
İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Gazeteci Merdan Yanardağ'ın ifade işlemleri tamamlandı.
