Merdan Yanardağ'dan 'Casusluk' suçlamasına yanıt: Beni gözaltına alan iradenin niyetini biliyorum

İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.Yanardağ'ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Tele1'e kayyum atandı.

"ASIL AMAÇLARI ORTAYA ÇIKTI"

Gözaltındayken X hesabından yaptığı paylaşımla, "Asıl amaçları ortaya çıktı. Hedefleri Tele1'i ve beni susturmak. Totaliter bir rejime doğru ülkenin yol aldığının işaretidir. Basın özgürlüğüne ilişkin ağır bir darbedir." diyen Yanardağ'ın bu kez kendisini ziyaret eden SOL Parti aracılığı ile el yazısıyla yazdığı notu paylaştı.

"BENİ GÖZALTINA ALAN İRADENİN NİYETİNİ BİLİYORUM"

Yanarda, bu kez şu ifadeleri kullandı: