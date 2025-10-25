Mustafa Sandal Tele1'e kayyum atanmasına isyan etti

Mustafa Sandal Tele1'e kayyum atanmasına isyan etti
Yayınlanma:
Şarkıcı Mustafa Sandal, Tele1'e kayyum atanmasına isyan etti. Sandal, "Tele 1'e kayyum atanması basın özgürlüğüne uygulanan bir tür sansürdür!" dedi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmada Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. Tele1'e de kayyum atandı. Tele1 şirketinin sahibi de Alp Yanardağ'ydı. Alp Yanardağ hakkında herhangi bir suçlama olmadan ve Merdan Yanardağ hakkında kesinleşmiş bir hüküm olmamasın rağmen kayyum atanmasın kamuoyunda tepki gördü. Kayyum olarak da AKP medyasından Yeni Şafak'ın yazarı İbrahim Paşalı atandı.

Hukukçular duruma tepki gösterip suçun şahsiliği ilkesinin de yok sayıldığını belirtirken Şarkıcı Mustafa Sandal'dan tepki geldi.

"ÖZGÜR BASIN ÇAĞDAŞ TOPLUMLARIN AYNASIDIR"

Merdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldıMerdan Yanardağ'ın gözaltı süresi uzatıldı

Mustafa Sandal, X hesabından basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale yaşandığını belirterek şunları ifade etti:

screenshot-2025-10-25-at-13-57-09-xte-mustafa-sandal-tele-1e-kayyum-atanmasi-basin-ozgurlugune-uygulanan-bir-tur-sansurdur-kanal-sahibi-sucluysa-ve-adalet-onunde-hukum-giyerse-elbette-cezasini-ceksin-ama-evine-ekmek-gotur.png

"Tele 1'e kayyum atanması basın özgürlüğüne uygulanan bir tür sansürdür! Kanal sahibi suçluysa ve adalet önünde hüküm giyerse elbette cezasını çeksin ama evine ekmek götüren gazetecilerin işlerinden olması, özgürce haber yapamaması ülkemizin imajı ve geleceğimiz açısından düşündürücü! Özgür basın, çağdaş toplumların aynasıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Siyaset
Penguenler Cumhuriyetinde gazetecilik
Penguenler Cumhuriyetinde gazetecilik
Ekrem İmamoğlu: Tele1'e yapılan bir çökmedir
Ekrem İmamoğlu: Tele1'e yapılan bir çökmedir