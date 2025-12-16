Cem Küçük Ersoy operasyonunda istifa eden Torlak'ın mülklerini saydı! Duyanın dudağı uçukladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' operasyonu kapsamında gözaltına alınan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında taciz ve iş arayışında kendisine ulaşan kadın spikerle 3'lü ilişki yaşadığı iddiaları ortaya atılmıştı.

Sabah gazetesinde çıkan haberde ismi açıklanmayan “kadın bir spikerin”, “Ersoy beni Ankara’dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, ‘Furkan T. ile beraber Ayfer B.’yi de alarak bir mekâna gidecektik’ dedi. Ancak mekân yerine, Akif’in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer’le birlikte uzun süre kaldık” ifadelerine yer verilmişti.

CEM KÜÇÜK ERSOY OPERASYONUNDA İSTİFA EDEN TORLAK'IN MÜLKLERİNİ SAYDI!

İktidar yakını yayın organı TGRT Haber'deki programda konuşan gazeteci Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında adı geçince görevinden istifa eden eski Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak hakkında konuştu.

Torlak'ın servetini nasıl elde ettiğini aktaran Cem Küçük şunları söyledi:

“O ifadelerde Furkan’ın da adı geçiyor. Bazı kirli işlerde… Özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Uyuşturucu testinden Furkan Torlak’ın da geçmesi lazım. Bize yaptığın kötülükler hadi neyse. Meseleyi kişiselleştirmek istemiyorum. Ankara’da oturduğun ev 40 milyon lira, bindiğin araba 10 milyon lira. Menekşe İnşaat üzerinden neler çevirdiğini biliyoruz. Detayı bizde belgeleriyle de mevcut. Yani neler yaptığın, arsaları kapattığın ve benzeri biliniyor.”

AKP’NİN “ALTIN ÇOCUĞU”

Habertürk merkezli soruşturmada dikkat çeken Torlak'ın nasıl AKP'nin çıkardığı "altın çocuk" olduğunu kaleme alan T24 yazarı Tolga Şardan, 17-25 Aralık 2013’ten sonra adını emniyet kulislerinde sıkça duyduğu isim için şunları söyledi:

Burhan Kavuncu’nun damadı olması, eşi, kayınpederi, babası ve arkadaşı Mehmet Akif Ersoy’la beraber Selam ve Tevhid dosyasında yer alması, bir dönem “İrancı” olduğu iddiası, FETÖ soruşturmaları çerçevesinde ortaya çıkan KÖZ’cüler ile Milli Damar yapısı arasındaki kavgada Milli Damarcılar’ın arasında yer aldığı iddiası gündeme geldi.

Torlak’ın pek bilinmeyen veya konuşulmayan yaşam kesiti var ki, kanımca önemli. Yaşam kesitinin önemi, Torlak’ın emniyet teşkilatıyla olan bağlantılarından geliyor kuşkusuz. Torlak’ın o günlerde adı, FETÖ’nün emniyet teşkilatından arındırılması sürecinde görevde olan ve “aşırı muhafazakârlığı” ile bilinen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı’yla anılırdı.

Elinde üst düzey emniyet yöneticilerinin isimlerinin bulunduğu listeyle adından söz ettirdi epey zaman. Hele ki 15 Temmuz’dan sonra daha da etkin oldu Emniyet kulislerinde.

Hem yüksek lisans hem de doktora derecelerini Polis Akademisi’nden aldı. 2016’daki yüksek lisans tez danışmanı Polis Akademisi başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak’tı. 2021’deki doktora derecesindeki tez danışmanı ise şimdinin AKP milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin.

AKP’nin şimdiye kadar epeyce altın çocuğu çıktı. Torlak da bunlardan birisi. Ancak altın çocuk, kötü bir süreç nedeniyle bürokrasideki görevinden istifa etmek zorunda kaldı.