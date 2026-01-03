Casperler iddianamesi tamamlandı: ‘Bana yolunu kaybetmiş gençler bulun’

“Casperlar” adlı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, 145’i tutuklu 223 şüpheli hakkında 839 sayfalık iddianame hazırlandı. Örgüt; 5 il, 24 ilçede 7 cinayet, 116 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği belirtildi. Gençler, sosyal medya, motosiklet tutkusu ve para vaadiyle örgüte çekildi; liderler yurt dışından talimat verirken, “yolunu kaybetmiş gençler” özel olarak hedef alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Aralarında 145 tutuklunun bulunduğu 223 sanık hakkında hazırlanan 839 sayfalık iddianamede, örgütün 5 ilde 24 ilçeyi kapsayan faaliyetleri, 7 cinayet ve toplam 116 ayrı suç eylemiyle detaylandırıldı.

İddianameye göre, liderliğini “Hamuş” lakaplı İsmail Atız’ın yaptığı yapı; yağma, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti, fuhuş, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme gibi suçlara karıştı. Örgütün çekirdeğinin aile bağlarıyla şekillendiği, faaliyetlerin ise Bahçelievler Şirinevler’de başlayarak Küçükçekmece ve Bağcılar’a yayıldığı belirtildi.

YURT DIŞINDAN TALİMAT, YERELDE EYLEM

Soruşturma dosyasında, Atız’ın 2020’de işlenen bir cinayet dosyasında sanık olduğu ve firari konumda bulunduğu; bazı üst düzey örgüt mensuplarının yurt dışında bulunarak eylemleri buradan yönlendirdiği kaydedildi. Teknik takip ve izleme tedbirleriyle örgütün hiyerarşisi ve yöntemleri ortaya kondu.

DİĞER YAPILARLA ÇATIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ

İddianamede, örgütün zaman içinde farklı suç gruplarıyla hem iş birliği yaptığı hem de çatışmaya girdiği anlatıldı. Bağcılar merkezli bir başka yapı ile haraç amaçlı saldırılarda birlikte hareket edildiği, ayrıca rakip bir grubun üyelerine yönelik ölümle sonuçlanan saldırıların yaşandığı bilgisi yer aldı.

ESNAF VE İŞ YERLERİ BASKI ALTINDA

AVM işletmecileri, kuyumcular, küçük esnaf, güzellik merkezleri, taksi durakları ve çeşitli mağazaların hedef alındığı; amaçların haraç toplamak, bölgesel hâkimiyet kurmak ve korku yaratmak olduğu vurgulandı. Silahların yurt içi ve yurt dışı bağlantılarla temin edildiği, eylem sonrası gizleme ve imha yöntemlerinin kullanıldığı tespit edildi.

GENÇLER ÖZEL OLARAK SEÇİLDİ

Dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri, 15–25 yaş aralığındaki gençlerin örgüte kazandırılma biçimi oldu. Sosyal medya üzerinden oluşan özenti, gençlik heyecanı ve motosiklet kültürünün kullanıldığı; “tek hamlelik vurgun” olarak adlandırılan eylemler için 10 bin ile 50 bin lira arasında ödeme vaadi sunulduğu belirtildi. Ödemelerin çoğu zaman vaat edilenin altında, 4-5 bin lira seviyesinde ve üçüncü kişilere ait hesaplar üzerinden yapıldığı kaydedildi. Ailevi sorunlar yaşayan, ekonomik sıkıntı içindeki gençlerin bu süreçte özellikle hedef alındığına dikkat çekildi.

“YOLUNU KAYBETMİŞ GENÇLER BUL”

Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ifadesinde, “Dayı” lakaplı bir kişinin kendisini arayarak, para ihtiyacı olduğunda destek teklif ettiği ve “yolunu kaybetmiş gençler” bulmasını istediği yönündeki beyanlara yer verildi.

154 MAĞDUR, BÜYÜK CEPHANELİK

İddianamede 154 mağdurun bulunduğu belirtilirken, operasyonlarda çok sayıda uzun ve kısa namlulu silah, binlerce mermi, el bombaları, balistik yelekler ile polis ekipmanlarının ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Dosya, örgütün gençleri hedef alan eleman temini, yurt dışından yönetilen yapısı ve geniş suç yelpazesiyle dikkat çekerken, yargılama sürecinin önümüzdeki dönemde başlamayacağı ifade ediliyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

