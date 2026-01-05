Adana'da tıra çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında trafik kazası meydana geldi. Kazada, Bahri Seriner (35) yönetimindeki 01 BDZ 330 plakalı otomobil, önündeki bir tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde otomobil sürücüsü Bahri Seriner'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri, cenazeyi araçtan çıkarmak için çalışma yürüttü.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, gerekli incelemelerin yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tırın sürücüsü ise ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Polis, kazanın oluş şekli ve nedenleriyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.