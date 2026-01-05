Adana'da tıra çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da tıra çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Adana'da otoyolda bir tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polise götürüldü.

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Türkmenbaşı Bulvarı çıkışında trafik kazası meydana geldi. Kazada, Bahri Seriner (35) yönetimindeki 01 BDZ 330 plakalı otomobil, önündeki bir tıra arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrollerde otomobil sürücüsü Bahri Seriner'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri, cenazeyi araçtan çıkarmak için çalışma yürüttü.

Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 yayayı öldürdüEskişehir'de katliam gibi kaza: 3 yayayı öldürdü

Trafik kazası can aldı! TIR ile çarpışan üç tekerlekli motosikletteki kadın öldü: 2'si çocuk 3 yaralıTrafik kazası can aldı! TIR ile çarpışan üç tekerlekli motosikletteki kadın öldü: 2'si çocuk 3 yaralı

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Araçtan çıkarılan sürücünün cenazesi, gerekli incelemelerin yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan tırın sürücüsü ise ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Polis, kazanın oluş şekli ve nedenleriyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Türkiye
Hatay'da kuyumcu soygunu kamerada: 3 kilo altını 3 dakikada çaldılar
Hatay'da kuyumcu soygunu kamerada: 3 kilo altını 3 dakikada çaldılar
Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 yayayı öldürdü
Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 yayayı öldürdü