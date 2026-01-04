Trafik kazası can aldı! TIR ile çarpışan üç tekerlekli motosikletteki kadın öldü: 2'si çocuk 3 yaralı

Trafik kazası can aldı! TIR ile çarpışan üç tekerlekli motosikletteki kadın öldü: 2'si çocuk 3 yaralı
Yayınlanma:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 4 kişiyi taşıyan üç tekerlekli motosiklet, kavşakta TIR ile çarpıştı. Motosikletteki Döndü Korkmaz hayatını kaybederken, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bolvadin-Emirdağ karayolu, belediye kavşağında meydana geldi. K.T. idaresindeki 26 ZC 674 plakalı TIR ile A.K. yönetimindeki 03 AFN 743 plakalı üç tekerlekli motosiklet kavşakta çarpıştı.

Lodos İstanbul’u esir aldı! Motosikletlilere İETT otobüsü siper olduLodos İstanbul’u esir aldı! Motosikletlilere İETT otobüsü siper oldu

SAVRULAN MOTOSİKLETTEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu. Sürücü A.K. ile motosikletteki A.N.K. (10), R.F.K. (7) ile Döndü Korkmaz yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DÖNDÜ KORKMAZ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedaviye alınan Döndü Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Kar bitti sananlar yanıldı! İstanbul için net tarih verildi
Türkiye
Son Dakika | 8 gündür her yerde aranıyordu: Elif Kumal'dan acı haber geldi
Son Dakika | 8 gündür her yerde aranıyordu: Elif Kumal'dan acı haber geldi
Hataylılar şimdi de soğuğa mahkûm edildi: Elektrik kesintileri 72 saati buluyor!
Hataylılar şimdi de soğuğa mahkûm edildi: Elektrik kesintileri 72 saati buluyor!