Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 yayayı öldürdü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafik kazasında üç yaya hayatını kaybetti. 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen bir sürücüye ait 26 ADU 714 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kişiye çarptı.

ÜÇ YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı isimli yayalar otomobilin çarpma etkisiyle ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde üç yayanın da yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis ekiplerinin başlattığı ilk soruşturmada, sürücünün kazadan hemen sonra olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı. Şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kazaya karışan aracı bölgede terk edilmiş halde buldu.

ARABA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kazaya karışan otomobilin incelenmesi için olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis, firari sürücünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak için soruşturmasını sürdürüyor.