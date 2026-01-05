Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 yayayı öldürdü

Eskişehir'de katliam gibi kaza: 3 yayayı öldürdü
Yayınlanma:
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir otomobilin çarptığı üç yaya hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücüyü arayan polis, aracı terk edilmiş halde buldu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafik kazasında üç yaya hayatını kaybetti. 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen bir sürücüye ait 26 ADU 714 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan üç kişiye çarptı.

ÜÇ YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı isimli yayalar otomobilin çarpma etkisiyle ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde üç yayanın da yaşamını yitirdiğini tespit etti.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polis ekiplerinin başlattığı ilk soruşturmada, sürücünün kazadan hemen sonra olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı. Şüpheli sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kazaya karışan aracı bölgede terk edilmiş halde buldu.

Eskişehir’de buzlanma faciası: Yeni evli genç yaşamını yitirdiEskişehir’de buzlanma faciası: Yeni evli genç yaşamını yitirdi

Eskişehir’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 9 yaralıEskişehir’de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 9 yaralı

ARABA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Kazaya karışan otomobilin incelenmesi için olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Polis, firari sürücünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak için soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Tamirci iddia ediyor: Şimdiye kadar üretilmiş en iyi dizel motor ne ABD ne de Avrupa arabalarında!
Beşiktaş Stadı'na mirasçı çıktı: Mahkeme başvuruyu kabul etti
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Siyasi partilerin üye sayısı açıklandı: Hangi parti ne kadar üye kazandı?
Türkiye
Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Eskişehir’de kumar oynayanlara dev ceza: Çatıdan kaçmaya çalıştılar
Eskişehir’de kumar oynayanlara dev ceza: Çatıdan kaçmaya çalıştılar