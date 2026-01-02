Eskişehir’de buzlanma faciası: Yeni evli genç yaşamını yitirdi

Eskişehir’de buzlanma faciası: Yeni evli genç yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Eskişehir’de, Oğuzhan ve Yağmur Çiftçi çiftinin bulunduğu otomobil, aile ziyareti dönüşünde yolda meydana gelen buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak takla attı. Yaşanan kazada, Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise ağır yaralandı.

Ankara-Eskişehir karayolunun Sivrihisar ilçesinde yakınlarında, gece saatlerinde meydana gelen olayda, eşi Yağmur Çiftçi ile Eskişehir'den aile ziyaretinden dönen Oğuzhan Çiftçi'nin buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

aile-ziyareti-donusu-kaza-oguzhan-oldu-1094834-324915.jpg

OĞUZHAN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen kazada Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybederken eşi Yağmur Çiftçi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kalp ameliyatın sonrası taburcu oldu: Evine dönerken kazada hayatını kaybettiKalp ameliyatın sonrası taburcu oldu: Evine dönerken kazada hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir’de hastaneye kaldırılan Yağmur Çiftçi'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

aile-ziyareti-donusu-kaza-oguzhan-oldu-1094650-324915.jpg

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ!

Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Buzlanan yol kazaya davetiye çıkardı: Otomobil başka aracın üzerine çıktı!Buzlanan yol kazaya davetiye çıkardı: Otomobil başka aracın üzerine çıktı!

Polatlı Yenimahalle Camisi'nde Çiftçi için cenaze namazı kılınırken Yağmur Çiftçi ile geçen yıl evlendiği belirtilen Oğuzhan Çiftçi, kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak:DHA

Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Dünyayı gezen Rahmi Koç böylesini ilk kez İstanbul'da gördü
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Emeklilere Sivas’ta aylık 2 bin TL destek ödemesi başladı: Yakıt yardımı da belli oldu
Bir bardak limonlu su ile hayatınız değişir mi?
Türk şirketinin gemisine internet baskını: Polis helikopterle operasyon yaptı
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
İşçilere 29 maaş ikramiye sözünü tutan ünlü milyarder yeni müjdesini verdi
Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Türkiye
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Pazar akşamına kadar devam edecek
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Pazar akşamına kadar devam edecek
Üst düzey yöneticileri uyuşturucudan tutuklanan Habertürk'ten manidar dosya haber
Üst düzey yöneticileri uyuşturucudan tutuklanan Habertürk'ten manidar dosya haber
Gurbetçilerin geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı!
Gurbetçilerin geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı!