Eskişehir’de buzlanma faciası: Yeni evli genç yaşamını yitirdi

Ankara-Eskişehir karayolunun Sivrihisar ilçesinde yakınlarında, gece saatlerinde meydana gelen olayda, eşi Yağmur Çiftçi ile Eskişehir'den aile ziyaretinden dönen Oğuzhan Çiftçi'nin buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı.

OĞUZHAN ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen kazada Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybederken eşi Yağmur Çiftçi ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir’de hastaneye kaldırılan Yağmur Çiftçi'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ!

Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Polatlı Yenimahalle Camisi'nde Çiftçi için cenaze namazı kılınırken Yağmur Çiftçi ile geçen yıl evlendiği belirtilen Oğuzhan Çiftçi, kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.