Hatay'da kuyumcu soygunu kamerada: 3 kilo altını 3 dakikada çaldılar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde silahlı bir kuyumcu soygunu yaşandı. Yenimahalle'de, Suriye uyruklu Zaher Alshabb'ın sahibi olduğu kuyumcuya giren kasklı iki şüpheli, çalışanları ve müşterileri tehdit ederek değerli eşyaları çaldı.

SİLAHLI TEHDİTLE REHİN ALDILAR

Olay, şüphelilerin tabanca ve pompalı tüfekle iş yerine girmesiyle başladı. Soyguncular, kuyumcuda bulunan 4 kişiyi silah zoruyla masanın arkasına geçirerek hareketlerini kısıtladı. Bu sırada iş yerindeki güvenlik kamerası tüm olayları kaydetti.

3 DAKİKADA 3 KİLO ALTIN ÇALINDI

Şüpheliler, vitrinlerdeki altınları yanlarında getirdikleri bir torbaya hızla doldurdu. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 kilogram altının çalındığı ve soygunun 3 dakika gibi kısa bir sürede tamamlandığı tespit edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Soygunun ardından iş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, soyguncuların kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.