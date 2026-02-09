Çarşaf giyen domuz paylaşımı yapan diyetisyen tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde diyetisyen Onur K., yapay zekâ ile oluşturulmuş çarşaf giydirilmiş domuz görselini sosyal medyada paylaşmasının gözaltına alındı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında evinde arama yapılan Onur K.’nin bir dizüstü bilgisayarı ile iki cep telefonuna el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Onur K., yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, diyetisyen Onur K.'nın serbest bırakılmasına itiraz etti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası tekrar gözaltına alınan Kılınç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Onur K. sosyal medyada tepki çeken paylaşımında "Yapay zekanın yaratıcılığı insanın hayal gücünün ötesine geçmeye başladı bence, oturup şöyle bir tablo çizebilsem kendimle gurur duyardım. Çok beğendiğim için paylaşıyorum" demişti. (DHA)