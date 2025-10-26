Çankırı'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı
Çankırı'da 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan 9 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.
ÇANKIRI'DA ZİNCİRLEME KAZA
Çankırı istikametinden Yapraklı yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı. Çankırı yönüne ilerleyen otomobil de kaza yapanotomobile çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 9 YARALI
Kazada araçlarda bulunan A.K., E.G., A.K., N.E., F.E., G.K., G.Y., A.S. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan A.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Çankırı-Yapraklı kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak:DHA