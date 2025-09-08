Canan Kaftancıoğlu sessizliğini bozdu!

CHP İstanbul İl yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılarak yerine Gürsel Tekin’in de aralarında bulunduğu kayyum heyeti görevlendirilmesinin yankıları devam ediyor. Gürsel Tekin’in bugün il başkanlığına gideceğine yönelik açıklamasının ardından geçtiğimiz gün akşam saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ekipleri tarafından abluka altına alındı, binaya giden yollar kapatıldı. Bunun üzerine çok sayıda CHP'li milletvekili, parti üyesi, diğer siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, bina önünde nöbete başladı.

KAFTANCIOĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak yaşanan gelişmelere neden sessiz kaldığını "şu dönemde yapacağı bir açıklamanın olumlu katkı sağlamayacağı", "parti içi kutuplaşmayı artırabileceği" ifadeleriyle aktardı. Kaftancıoğlu, açıklamasında "Neden bir açıklama yapmıyorsun diye samimi bir şekilde soran kardeşlerim; Şu dönemde söyleyeceğim herhangi bir sözün hepimizin içini yakan durumlara olumlu bir etkisi/katkısı olmayacağını, parti içi kutuplaşmayı artırmak ve trollerin eline malzeme vermekten başka bir işe yaramayacağını görüyorum. (Partimize bir katkısı olacağını düşünsem beni hiç kimsenin susturamayacağını en başta siz bilirsiniz)” ifadelerini kullandı.

“Hal böyleyken yetkili ve sorumlu kişiler haricinde; konuşarak zararımız olmasın, belki susarak faydalı oluruz diyor ve tüm partili kardeşlerimi sağduyuya davet ediyorum” diyen Kaftancıoğlu, sözlerinin sonunda Michelangelo’dan bir alıntıya yer vererek “Bu utanç dolu kahrolası çağda ne duymak ne görmek evladır; uyumak en iyisi. Taş kesilene kadar” sözlerini sarf etti.

