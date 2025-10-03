Can kurtarmaya giderken can aldı!

Ankara’nın Keçiören ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Sanatoryum Caddesi'nde meydana gelen korkunç kazada, E.K'nin kullandığı ambulans, yolun karşısına geçmeye çalışan 77 yaşındaki Saliha Yönlüer’e çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ!

Kazanın etkisiyle yaklaşık 25 metre savrulan Yönlüer, kendisine çarpan ambulans ile Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 77 yaşındaki kadın, hastanede doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.

Antalya'da feci kaza! 9 öğrenci yaralı

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ!

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatılırken kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde, Yönlüer’in yolun karşısına koşarak geçtiği ve bu sırada hareket halindeki ambulansın kendisine çarptığı yer alıyor.