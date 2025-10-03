Antalya'da feci kaza! 9 öğrenci yaralı

Yayınlanma:
Antalya'da bir tur minibüsü servis aracıyla çarpıştı. Meydana gelen kazada 9 öğrenci yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir tur minibüsü servis aracıyla çarpıştı. İlçenin Aşağı Işıklar Mahallesi’nde bulunan kavşakta yaşanan kazada, Ş.A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Ş.Y. kontrolündeki tur minibüsüyle çarpıştı.

kaza.png

9 ÖĞRENCİ YARALANDI!

Kazaya tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada, okul servisinde bulunan 9 öğrenci yaralandı. Öğrencilere ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TIR'la çarpıştı! Motosikletli gençler olay yerinde can verdiTIR'la çarpıştı! Motosikletli gençler olay yerinde can verdi

Yaralanan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak:AA

