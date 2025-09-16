‘C31K’ soruşturmasında 10 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal iletişim platformları Telegram ve Discord üzerinde faaliyet gösteren “C31K” isimli gruba yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheliden 10’u, “7545 sayılı siber kanununa muhalefet”, “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” ve “çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak ve yaymak” suçlarından tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, suça sürüklenen 2 çocuk hakkında ev hapsi uygulanırken, toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

Telegram ve Discord isimli sosyal iletişim servislerinde yer alan 'C31K' platformunda, başta 18 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar ve tehdit içerikli paylaşımlar olmak üzere; hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret paylaşımları, deprem, yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler, yine kamuoyunun gündeminde olan bazı olaylarda mağdur aileleri hedef alan taciz ve tehdit paylaşımları, şehit aileleri ve yakınlarına yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edilmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet', 'Bilişim sistemi girme, sistemi engelleme bozma, verileri yok etme ve değiştirme', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme ya da ele geçirme', 'Suçu ve suçluyu övme', 'Terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin propagandasını yapma' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

