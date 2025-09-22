Büyükçekmece Belediyesi'ne ilişkin davada ara karar

İstanbul Büyükçekmece’de 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin davada tutuklu sanıklardan Serkan Kayasel adli kontrolle tahliye edildi.

İstanbul Büyükçekmece’de, yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin davada ara karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serkan Kayasel, 8 tutuksuz sanık ve avukatlar katıldı. Sanıklardan Burak Aldanmaz ise cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

Sanık ve avukat savunmalarının ardından mahkeme heyeti, sanık Serkan Kayasel’in tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanık Burak Aldanmaz’ın tutukluluk halinin devamına, firari sanıklar hakkındaki yakalama emrinin de sürmesine hükmedildi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 15 Aralık’a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, 14 mağdur, 6 müşteki ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanık yer alıyor.

İddianamede 8 sanık hakkında "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası öngörülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

