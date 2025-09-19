CHP'den altı isme ihraç talebi! Kayyum Gürsel Tekin detayı

CHP'den Etimesgut Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Yavuz ile birlikte, Kayyum Gürsel Tekin'le toplantı yaptığı belirtilen eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, eski Büyükçekmece İlçe Başkanı Remzi Gökbulak, eski Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban ve eski Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya da kesin ihraç gündemi ile disiplin sürecine alındı.

Öte yandan, kayyum Gürsel Tekin'in CHP’nin Sarıyer'deki binasına giriş yetkisi bulunan isimlerden Özgür Çelik de ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), altı CHP üyesinin partiden ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek.