CHP'den altı isme ihraç talebi! Kayyum Gürsel Tekin detayı

CHP'den altı isme ihraç talebi! Kayyum Gürsel Tekin detayı
Yayınlanma:
Kayyum Gürsel Tekin ile toplantı yapan dört eski CHP ilçe başkanı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP ayrıca iki ismi daha disiplin kuruluna gönderdi.

CHP'den Etimesgut Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Yavuz ile birlikte, Kayyum Gürsel Tekin'le toplantı yaptığı belirtilen eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, eski Büyükçekmece İlçe Başkanı Remzi Gökbulak, eski Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban ve eski Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya da kesin ihraç gündemi ile disiplin sürecine alındı.

Öte yandan, kayyum Gürsel Tekin'in CHP’nin Sarıyer'deki binasına giriş yetkisi bulunan isimlerden Özgür Çelik de ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), altı CHP üyesinin partiden ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Siyaset
Terfi eden emniyet müdürünün kardeşi FETÖ'den ihraç edildi! Biz değil Nedim Şener duyurdu
Terfi eden emniyet müdürünün kardeşi FETÖ'den ihraç edildi!
Son Dakika | AKP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Son Dakika | AKP'li belediye başkanı gözaltına alındı