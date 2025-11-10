Büyük Ata'ya sessiz anma...

Yayınlanma:
Tekirdağ'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yılında sessiz yürüyüş ve saygı nöbeti gerçekleştirildi.

CHP Süleymanpaşa İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 87'nci yılında sesiz yürüyüş düzenlendi.

HARF İNKILABI ANITI'NDAN ATATÜRK ANITI ÖNÜNE KADAR SESİZ ŞEKİLDE YÜRÜDÜLER

Ellerinde Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşaleler taşıyan vatandaşlar, sahil dolgu alanda bulunan Harf İnkılabı Anıtı önünde toplandı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun'unda aralarında bulunduğu kalabalık, buradan Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı önüne kadar sesiz şekilde yürüdü.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na karanfiller bırakıldı ve 'Ata'ya saygı nöbeti' tutulmaya başlandı.

'ATA'YA SAYGI NÖBETİ' TUTTULAR

Çorlu ilçesinde de düzenlenen sessiz yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk'ün anıtına karanfiller bırakıldı. Halk oyunlarının oynandığı anmaya katılanlar daha sonra 'Ata'ya saygı nöbeti' tutmaya başladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

