Bursa'yı sarsan kanlı aşk üçgeninde şok detaylar! Hapisteki güzellik salonu patronundan 'intihar' savunması

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunan Çalı Mahallesi’nde, 27 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Ertuğrul Karadaşlı, 12 yıldır dini nikahla birlikte, son 2 yıldır da ayrı yaşadığı Y.O. ile konuşmak için bir araya geldi. Çift konuştuğu sırada Karadaşlı'nın cep telefonuna Simge İvedi’den mesaj geldiği iddia edildi. Mesajı gören Y.O. iddiaya göre, Ertuğrul Karadaşlı'nın 2 yıldır birlikte yaşadığını öğrendiği İvedi'yi aradı ve konuşmak için çağırdı. Simge İvedi, Üçevler Mahallesi Beşevler Sanayi Sitesi 15'inci Sokak'a geldi. Arkadaşını arayan Karadaşlı, Y.O.'yu evine götürmesini isterken İvedi ile Karadaşlı arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında, 28 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Ertuğrul Karadaşlı göğsünden bıçaklanarak, ağır yaralandı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karadaşlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİMGE İVEDİ TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından tutuklanan Simge İvedi, verdiği ifadede suçlamaları kabul etmedi ve Ertuğrul Karadaşlı'nın kendisini bıçakladığını öne sürerek, “Aracıma doğru ilerlerken Ertuğrul, arkamdan bağırarak bana doğru göğsünü açtı. 'Bak gördün mü ne yaptığını' dedi. Kanı o sırada gördüm, onu ben bıçaklamadım. Ertuğrul kendisini bıçakladı" ifadelerini kullandı.

“6 AY ÖNCE EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM”

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma tamamlanırken İvedi, ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı.

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında, Ertuğrul Karadaşlı’yı 10 yıldır tanıdığını söyleyen İvedi, “Yaklaşık 2,5 yıldır da ilişkimiz vardı. Bu süreçte alkol bağımlısı olduğunu öğrendim. İlk başta problem yapmasam da daha sonra rahatsız olmaya başladım ve uyardım. Olaydan yaklaşık 6 ay önce Ertuğrul’a bir mesaj geldi. Kim olduğunu sorduğumda geçiştirdi. Ben de sonradan numarayı alıp aradım. Karşıdaki kişinin isminin Nurten olduğunu, Ertuğrul’un Uşak’ta bulunan nikahlı eşi olduğunu, Ertuğrul’un hayatında çok sayıda kadın bulunduğunu söyledi. Ertuğrul’a bunu sorunca kabul etti. Ben de bunun üzerine ilişkimi bitirdim. Bu süreçte telefonunu engelledim. Bir süre sonra iş arkadaşlarımı aramaya başlayınca ben de engeli kaldırdım” sözlerini sarf etti.

“İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU”

Ayrı kaldıkları dönemde Karadaşlı’nın intihar girişiminde bulunduğunu ileri süren İvedi, eşinden boşandıktan ve alkolü bıraktıktan sonra tekrar barıştıklarını söyledi.

Güzellik uzmanı olduğunu ve işletmesinin bulunduğunu belirten Simge İvedi, olay günü sabahı İstanbul’a fuara katılmaya gittiğini ifade ederek “Ben İstanbul’dayken sürekli telefonla görüşüyorduk. Hatta fuar dönüşü beni kendisinin alacağını, beni mutlu etmek için çiçeklerle karşılayacağını söyledi. Akşam saatlerinde İstanbul’dan geldiğimde ineceğim yerde yoktu. Aradım açmadı. Ben de bunun üzerine yakında olan evime gittim. Bu sırada telefonum çalmış, duymadım. Çağrı geldiğini fark edince geri döndüm. Bir süre ulaşamadım. Daha sonra aradığımda telefonu bir kadın açtı. İsminin Y.O. olduğunu öğrendiğim kadın, ‘Bu telefona mesaj atmışsınız, kimsiniz’ diye sordu. Bu sırada Ertuğrul’un sesi arkadan geliyordu.” ifadelerine yer verdi.

Sözlerinin devamında, “Ben de ‘Siz kimsiniz? Ertuğrul’un telefonunu neden açıyorsunuz’ deyince, ‘Ben Ertuğrul’un eşiyim. Sen avukat Merve misin’ dedi. Ben de kendimi tanıttım. Bu sırada Y.O. ile Ertuğrul’un tartıştıklarını ve birbirlerine vurduklarını duyuyordum. Daha sonra Y.O. beni sanayiye konuşmaya davet etti” diyen İvedi, “İlk başta kabul etmedim ve telefonu kapattım. Daha sonra Ertuğrul aradı ve gelip onu almamı, alkollü olduğunu söyledi. Bunun üzerine ağabeyim kadar sevdiğim F.D.’ye haber verdim ve çağırdıkları yere gittim” sözlerini sarf etti.

“TORPİDODAN BIÇAĞI ÇIKARDI”

İvedi, sözlerinin devamında “Ertuğrul da telefonlarını açmıyordu. Daha sonra Y.O. ve oğlu C.O. ile denk geldim. Kendisinin Ertuğrul’un imam nikahlı eşi olduğunu söyledi. Onunla konuşurken, ileride benim arabamı gördüm. Ertuğrul’la otomobilleri değiştirmiştik. Oraya gittim. Ertuğrul’un yanında tanıdığım 2 arkadaşı daha vardı. Ertuğrul ve arkadaşlarının elinde alkol şişeleri vardı. Alkol kullanmışlardı. Ertuğrul’a ‘Neden alkol alıyorsun? Hani alkolü bırakmıştın’ diye sordum. Ertuğrul da ‘Bunlara takılma’ diyerek Y.O.’yu işaret edip, ‘Onları bir yollayalım, sonra konuşuruz’ dedi” ifadeleini kullandı.

Konuştukları sırada Y.O. ile oğlu C.O.’nun geldiğini ifade eden İvedi, “C.O. geldiği gibi Ertuğrul’a saldırdı. Bu sırada Ertuğrul’un araçta bulunan o bıçağı torpidodan çıkardığını gördüm. Ona bırakmasını söyledim. Bana ‘Karışma’ deyince, ben de ‘Başını belaya sokacaksın. O halde gidiyorum’ diyerek kontağı çalıştırdım. Bunun üzerine Ertuğrul ‘Dur gitme’ diyerek bıçağı torpidoya geri koydu. Daha sonra arkadaşlarından Sercan, Y.O. ve C.O.’yu ikna ederek evlerine götürdü. Biz konuşurken, Sercan da Y.O. ve oğlunu bırakıp gelmişti. Ertuğrul bana konuşmak istediğini, Y.O.’ya inanmamamı, burada şov yaptığını söyledi. Ben de bunları konuşmak istemediğimi söyleyip F.D.’ye, ‘Gidelim’ dedim. F.D. de ‘Yarın erkek erkeğe konuşalım’ dedi. Ertuğrul da kabul etti.” dedi.

“VÜCUDUNA NASIL SAPLANDIĞINI BİLMİYORUM”

İvedi, gidecekleri sırada Karadaşlı’nın bıçağı almak istediğini ifade ederek “Ben de ‘Yarın F.D.’den alırsın’ dedim. Bana saldırmaya başladı. Ben de almaması için bıçağı arkama sakladım. Küfrederek bıçağı vermemi istedi. Bıçak kılıfındaydı. Ben de Ertuğrul’a gelmeyecek şekilde bıçağı attım. F.D.’ye ‘Ağabey gidelim, demek ki en kıymetlisi bıçağıymış’ dedim ve arkamı döndüm. Ben arkamı döndüğümde bıçağı almış. Bıçağın Ertuğrul’un vücuduna nasıl saplandığını bilmiyorum. Bana ‘Bak bize ne oldu’ deyince arkamı döndüm.” ifadelerini kullandı.

“Yaralandığını fark etmemiştim ve ‘Olan bize oldu’ diye sitem ettim. O da fermuarı açarak göğsünü gösterdi, kanlar içindeydi. Bu sırada Sercan, ‘Kendini bıçaklamış’ dedi. Hep birlikte, ‘Neden böyle bir şey yaptın’ diye tepki gösterdik.” diyen İvedi, “Ertuğrul bu sırada sapladığı yerden bıçağı çıkararak bize doğru 1-2 adım attı. Sonra bıçağı fırlattı. Ben de araçta bulunan kıyafetlerimle tampon yaptım ve 112’yi aradım. Ambulans gelene kadar tampon yapmayı bırakmadım” sözlerini sarf etti.

MAHKEME DURUŞMAYI ERTELEDİ!

İvedi, “Suçsuz yere 9 aydır cezaevinde yatıyorum. Bir yakınımı kaybetmek ve hapis yatmak beni çok yıprattı” diyerek beraatını talep etti. Simge İvedi’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi.