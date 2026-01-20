WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Yayınlanma:
WhatsApp, 2026 yılı itibarıyla eskiyen işletim sistemlerine desteğini kesiyor. Popüler mesajlaşma uygulaması; iPhone, Samsung, Huawei ve Xiaomi gibi markaların bazı eski modellerinde artık çalışmayacak. İşte WhatsApp’ın veda edeceği telefon listesi ve güncelleme detayları.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güvenlik ve performans standartlarını korumak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı eski cihazlara veda ediyor. Teknolojinin gerisinde kalan işletim sistemlerine sahip telefonlarda WhatsApp artık açılmayacak.

WhatsApp, yeni özelliklerini (yapay zeka asistanı, yüksek çözünürlüklü video paylaşımı vb.) güvenli bir şekilde sunabilmek için cihazların belirli bir donanım gücüne ve güncel yazılım altyapısına sahip olmasını şart koşuyor. Eski modeller, yeni nesil güvenlik yamalarını alamadığı için WhatsApp bu cihazlardaki veri güvenliğini garanti edemiyor.

WHATSAPP HANGİ İŞLETİM SİSTEMLERİNDE ÇALIŞMAYACAK?

WhatsApp’ın resmi açıklamalarına göre, uygulamanın çalışabilmesi için telefonunuzun en az şu sürümlere sahip olması gerekiyor:

  • Android: OS 5.0 ve üzeri
  • iOS: iOS 12.0 ve üzeri

Aşağıdaki modellerden birini kullanıyorsanız ve telefonunuzu güncelleyemiyorsanız, WhatsApp yakın zamanda "Cihazınız artık desteklenmiyor" uyarısı verebilir.

İşte WhatsApp Desteği Kesilen Marka ve Modeller

MarkaEtkilenen Başlıca Modeller
Apple (iPhone)iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6 serisi (iOS 12 altı kalanlar)
SamsungGalaxy S3 Mini, Galaxy Core, Galaxy Trend II
LGOptimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5
HuaweiAscend Mate, Ascend G740, Ascend D2
SonyXperia M

Eğer telefonunuzun yazılım güncellemeleri kısmında yeni bir sürüm görünmüyorsa, verilerinizi (sohbet geçmişinizi) Google Drive veya iCloud üzerinden yedekleyerek yeni bir cihaza geçmeniz önerilir.

NE YAPMALISINIZ?

Eğer listenin içinde yer alan bir telefon kullanıyorsanız şu adımları takip edin:

Güncellemeleri Kontrol Edin: Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek telefonunuzun alabileceği son güncellemeyi yükleyin.

Yedekleme Yapın: WhatsApp Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği kısmından tüm mesajlarınızı buluta yedekleyin.

Cihaz Değişimi: Eğer telefonunuz iOS 12 veya Android 5.0'ın altında kaldıysa, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için donanımı destekleyen yeni bir modele geçmeniz gerekecektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Türkiye
Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı
Vergi denetiminde yapay zeka dönemi: KAŞİF göreve başladı
Bahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklaması
Bahçeli 'Hodri meydan' demişti! Hakan Fidan'dan Gazze Kurulu açıklaması
DİSK Basın-İş'ten Fransız gazeteci Boukandoura'nın gözaltına alınmasına tepki
DİSK Basın-İş'ten Fransız gazeteci Boukandoura'nın gözaltına alınmasına tepki