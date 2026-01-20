WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, güvenlik ve performans standartlarını korumak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı eski cihazlara veda ediyor. Teknolojinin gerisinde kalan işletim sistemlerine sahip telefonlarda WhatsApp artık açılmayacak.

WhatsApp, yeni özelliklerini (yapay zeka asistanı, yüksek çözünürlüklü video paylaşımı vb.) güvenli bir şekilde sunabilmek için cihazların belirli bir donanım gücüne ve güncel yazılım altyapısına sahip olmasını şart koşuyor. Eski modeller, yeni nesil güvenlik yamalarını alamadığı için WhatsApp bu cihazlardaki veri güvenliğini garanti edemiyor.

WHATSAPP HANGİ İŞLETİM SİSTEMLERİNDE ÇALIŞMAYACAK?

WhatsApp’ın resmi açıklamalarına göre, uygulamanın çalışabilmesi için telefonunuzun en az şu sürümlere sahip olması gerekiyor:

Android : OS 5.0 ve üzeri

: OS 5.0 ve üzeri iOS: iOS 12.0 ve üzeri

Aşağıdaki modellerden birini kullanıyorsanız ve telefonunuzu güncelleyemiyorsanız, WhatsApp yakın zamanda "Cihazınız artık desteklenmiyor" uyarısı verebilir.

İşte WhatsApp Desteği Kesilen Marka ve Modeller

Marka Etkilenen Başlıca Modeller Apple (iPhone) iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 6 serisi (iOS 12 altı kalanlar) Samsung Galaxy S3 Mini, Galaxy Core, Galaxy Trend II LG Optimus L3 II Dual, Optimus L5 II, Optimus F5 Huawei Ascend Mate, Ascend G740, Ascend D2 Sony Xperia M

Eğer telefonunuzun yazılım güncellemeleri kısmında yeni bir sürüm görünmüyorsa, verilerinizi (sohbet geçmişinizi) Google Drive veya iCloud üzerinden yedekleyerek yeni bir cihaza geçmeniz önerilir.

NE YAPMALISINIZ?

Eğer listenin içinde yer alan bir telefon kullanıyorsanız şu adımları takip edin:

Güncellemeleri Kontrol Edin: Ayarlar > Sistem > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek telefonunuzun alabileceği son güncellemeyi yükleyin.

Yedekleme Yapın: WhatsApp Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği kısmından tüm mesajlarınızı buluta yedekleyin.

Cihaz Değişimi: Eğer telefonunuz iOS 12 veya Android 5.0'ın altında kaldıysa, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için donanımı destekleyen yeni bir modele geçmeniz gerekecektir.