Zırhlı araç takla attı milyonluk altınlar sırra kadem bastı

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir imalathaneden külçe altınları alan ve çevre illerdeki kuyumculara götüren zırhlı araç, Karacabey'de kaza yaptı. İstanbul-İzmir otoyolunda ilerleyen araç, 20 Ocak saat 23.30 sıralarında iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Araçta bulunan 21 yaşındaki E.Ö, 30 yaşındaki R.T. ve 48 yaşındaki V.T. hafif yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

11 KÜLÇE ALTIN KAYBOLDU

Kazanın ardından yapılan incelemede, araçta taşınan birer kiloluk 11 külçe altının kaybolduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Dedektörle yapılan aramalara rağmen altınlara ulaşılamadı.

SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Firma yetkilileri, kaybolan külçelerin seri numaralarını paylaşarak kuyumculardan ve kamuoyundan yardım istedi.

Altınların akıbetini belirlemek üzere jandarma soruşturmasını sürdürüyor. Olayın hırsızlık ihtimali de dâhil olmak üzere tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.