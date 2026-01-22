Zırhlı araç takla attı milyonluk altınlar sırra kadem bastı

Zırhlı araç takla attı milyonluk altınlar sırra kadem bastı
Yayınlanma:
Bursa'da altın taşıyan zırhlı araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. 3 kişinin yaralandığı kazada, araçtaki 1'er kiloluk 11 külçe altın kayboldu. Jandarma dedektörlerle yaptığı aramada sonuç alamazken, firma yetkilileri kayıp altınların seri numaralarını paylaştı. Olayla ilgili hırsızlık şüphesiyle soruşturma sürüyor.

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir imalathaneden külçe altınları alan ve çevre illerdeki kuyumculara götüren zırhlı araç, Karacabey'de kaza yaptı. İstanbul-İzmir otoyolunda ilerleyen araç, 20 Ocak saat 23.30 sıralarında iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Araçta bulunan 21 yaşındaki E.Ö, 30 yaşındaki R.T. ve 48 yaşındaki V.T. hafif yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

11 KÜLÇE ALTIN KAYBOLDU

Kazanın ardından yapılan incelemede, araçta taşınan birer kiloluk 11 külçe altının kaybolduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Dedektörle yapılan aramalara rağmen altınlara ulaşılamadı.

6 kilo altın çalan hırsızdan akıllara zarar savunma!6 kilo altın çalan hırsızdan akıllara zarar savunma!

SERİ NUMARALARI PAYLAŞILDI

Firma yetkilileri, kaybolan külçelerin seri numaralarını paylaşarak kuyumculardan ve kamuoyundan yardım istedi.

Altınların akıbetini belirlemek üzere jandarma soruşturmasını sürdürüyor. Olayın hırsızlık ihtimali de dâhil olmak üzere tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Türkiye
Datça'da göz göre göre ölüm! Aracını köpeğin üzerine sürdü
Datça'da göz göre göre ölüm! Aracını köpeğin üzerine sürdü
Sokak ortasında bayıldı: Evinde ölü bulundu! Eskişehir’de şüpheli ölüm
Sokak ortasında bayıldı: Evinde ölü bulundu! Eskişehir’de şüpheli ölüm
Son dakika | Türk bayrağına hakaret eden kişiye tutuklama talebi
Son dakika | Türk bayrağına hakaret eden kişiye tutuklama talebi