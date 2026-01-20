Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok

Türkiye'de ekonomik sıkıntılar yüzünden evlenemeyen gençlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sevindirici haber geldi. Daha önce 150 bin TL olarak uygulanan "Faizsiz Evlilik Kredisi" enflasyon farkı gözetilerek 250 bin TL seviyesine çıkarıldı. Üstelik ödeme planı, çiftleri borç yükü altında ezdirmeyecek şekilde "Hibe Gibi" tasarlandı

KİMLER 250 BİN TL DESTEK ALABİLECEK?

Krediden yararlanabilmek için çiftlerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:

Yaş Sınırı: Her iki eşin de 18-29 yaş arasında olması (30 yaşından gün almamış olmak).

Gelir Durumu: Çiftin toplam brüt geliri, 2 asgari ücret tutarını aşmamalıdır.

Zamanlama: Resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmalı.

Eğitim Şartı: Bakanlıkça düzenlenen online evlilik öncesi eğitim programının tamamlanması zorunludur.

ÖDEME TAKVİMİ: 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ

"Hibe tadında" olarak nitelendirilen bu kredinin geri ödeme süreci çiftleri zorlamayacak şekilde planlandı:

Faiz: %0 (Tamamen faizsiz).

Mola Dönemi: İlk 24 ay boyunca hiçbir ödeme yapılmıyor.

Vade: Geri ödemeler, ödemesiz dönemden sonra 48 ay (4 yıl) taksite bölünüyor.

Aylık Taksit: 2 yılın sonunda aylık ödeme tutarı yaklaşık 5.208 TL olarak belirlendi.

ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ

Başvurular yalnızca dijital kanallar üzerinden, e-Devlet aracılığıyla gerçekleştiriliyor:

İlk Adım: Eşlerden biri e-Devlet üzerinden "Aile ve Gençlik Fonu Başvurusu" sekmesine girerek formu doldurur.

Onay Süreci: Başvuru sonrası diğer eşin de kendi hesabından sisteme girip başvuruyu onaylaması gerekir.

Sonuç: Değerlendirme yaklaşık 10 gün içinde tamamlanır ve SMS ile bilgi verilir.

Ödeme: Eğitim katılımı ve nikah işlemlerinin ardından tutar, belirtilen IBAN hesabına tek seferde yatırılır.