2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Yayınlanma:
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması Erdoğan'a yaramadı. Son birkaç aydır açıklanan anket sonuçlarında hem İBB Başkanı İmamoğlu hem de Mansur Yavaş, tüm senaryolarda Erdoğan'a fark atıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını bilen HBS araştırma, yeni anket sonucunu paylaştı. Seçimlerin ikinci tura kalma senaryosunda Mansur Yavaş, yüzde 54.8 ile Erdoğan'a fark attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yaramadı.

AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!

Hem İmamoğlu'nun tutuklanması hem de derinleşen yoksulluk, işçi ve emeklilerin seçim tercihlerini değiştirdi.

"AKP'NİN KALESİ" KABUL EDİLEN İLLERDE BİLE ERDOĞAN KAYBEDİYOR

Son birkaç aydır AKP'ye yakın olmak üzere neredeyse tüm anket şirketlerinde çıkan sonuç, Erdoğan'ın hızla oy kaybettiğini gözler önüne seriyor. Yayınlanan anket sonuçlarına göre, 'AKP'nin kalesi' olarak kabul edilen kentlerde bile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a fark atıyor.

Farklı senaryolarda ise Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rakip olduğu anketlerde yine Erdoğan'ın oy oranı geride kalıyor.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ BİLMİŞTİ

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bilen HBS Araştırma ve Danışmanlık şirketi, ocak ayının yeni anket sonuçlarını paylaştı.

HBS Araştırma, bir önceki anket çalışmasında, İmamoğlu ile Erdoğan’ın ikinci turda yarışması durumunda İmamoğlu’nun kazanacağını açıklamıştı.

MANSUR YAVAŞ ERDOĞAN'A FARK ATTI

HBS bu kez, 3 bin katılımcıyla, "Ocak ayı olası ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim anketi” başlığıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, Mansur Yavaş ile Erdoğan'ın ikinci tura kalması senaryosunda Yavaş, yüzde 54,8 ile birinci çıktı.

Erdoğan'ın oyu ise yüzde 45,2'de kaldı.

ekran-goruntusu-2026-01-21-165822.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Siyaset
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu
İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu
Özgür Özel Manisa'da cenaze törenine katıldı
Özgür Özel Manisa'da cenaze törenine katıldı