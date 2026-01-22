Son dakika | Sadettin Saran hakim karşısında: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve iş insanı Steven Sadettin Saran, sahibi olduğu televizyon kanalında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılandığı davada ilk kez hakim karşısında.

Saran ve kanal yöneticileri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Saran, duruşmaya katılmak üzere geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde görüntülendi.

Saat 11.00'da başlaması planlanan duruşma 13.30'a alınmıştı.

"AYLIK GELİRİM 5 MİLYON TL"

Gazeteci Gaye Şeyma Can'ın haberine göre, kendini tanıttıktan sonra aylık gelirini 5 milyon TL olduğunu söyleyen Sadettin Saran, savunmasında şunları söyledi:

"Net söylemek istiyorum yaptığımız işlerden birisi spor yayıncılığı. Hiçbir şekilde yasa dışı bahisi özendirme faaliyetimiz yoktur. Dışardan sinyale dokunma şansımız yoktur. Yurt dışından spor yayınları getiriyoruz. Yurt dışından nasıl geliyorsa biz de bu şekilde yayınlıyoruz. Sinyallere dokunmak maçın kalitesini düşürür. Bu yapılabilir bir şey değil sinyali alt üst hale gelir. Bütün bunu yapan yayıncılar arasında buna biz itiraz etmiştik. Bu yayınlar için soruşturma açılmadan önce de yayıncıları temiz sinyal verin diye uyarmıştık. Senelerdir bu iş böyledir diyip devam etmek istemedik. Bunun böyle olacağını gördük. Bu girişime zaten girdik. Nasılsa herkes böyle yayınlıyor demedik. Biz reklam üreten veya yerleştiren taraf değiliz. Bu nedenle beraatımı istiyorum.”

SADETTİN SARAN NEDEN YARGILANIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Saran ve bazı kanal yöneticilerinin, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren "S Sport" internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddia ediliyor.

Sadettin Saran ve söz konusu yöneticilerin, "Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçlamasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.