Sadettin Saran'ın ikinci testinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı: Saatler sonra düzeltme yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Sadettin Saran’ın Adli Tıp Kurumu’nda verdiği saç örneği testi pozitif çıktı.

ÖZEL BİR KURUMDA TEST YAPTIRDI

Testinin pozitif çıkmasının ardından açıklama yapan Sadettin Saran sonuçların hatalı olduğunu belirterek özel bir kurumda test yaptıracağını duyurdu.

Sadettin Saran’ın özel kurumda yaptırdığı testin sonuçları açıklanmazken TGRT Haber’de flaş bir iddia ortaya atıldı.

“ÖZEL BİR YERDE TEST YAPTIRDIĞINDA NEGATİF ÇIKTI KABUL EDİLEMEZ”

Canlı yayında test sonuçlarına dair konuşan Prof. Dr. Serhat Ulağlı, negatif çıktığını aktardı. Ulağlı konuşmasında “Fenerbahçe Kulüp Başkanı Saran'ın testi pozitif çıkmıştı. Başka bir yerde test yaptırdığında negatif çıktı. Yüzde yüz güvenilen bir kamu kurumu ile özel bir kurumda yapılan testin farklı çıkması çok izah edilemiyor” sözlerini sarf etti.

“BENİM BİLGİM YOK”

Ulağlı’nın sözleri kısa sürede gündem olurken sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşımda bulundu. Test sonuçlarını yayındaki Mustafa Kemal Çiçek’in söylediğini belirten Ulağlı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yayında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran’ın bağımsız bir kuruluşta yaptırdığı testin negatif çıktığına dair benim bir bilgim olmayıp, benim değerlendirmem açıklamayı yapan av Mustafa Kemal Çiçek beyin yorumuna dayanmaktadır. Yanlış anlamayı düzeltmek istedim.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise Sadettin Saran'ın özel bir kurumda yaptırdığı test sonuçları savcılığa verilmedi. Açıklamada şu sözler sarf edildi:

Şüpheli Saadettin Saran hakkında bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarından mezkur şüpheliye ait biyolojik materyal inceleme sonuçlarına ilişkin “özel laboratuvar inceleme sonuçları temiz çıktı” şeklinde haberler çıktığı görülmüş ise de; ilgili soruşturma dosyasına ulaşan herhangi bir taraf bilirkişi raporu bulunmamaktadır. Soruşturma dosyasında şüpheliye ait biyolik materyal incelemesine dair tek rapor kanuni ve resmi bilirkişi olan Adli Tıp Kurumu’nun hazırlamış olduğu rapordur.