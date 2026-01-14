Fenerbahçe'de Süper Kupa'daki Galatasaray zaferi camiada olumlu rüzgarlar estirirken, Yüksek Divan Kurulu toplantısı için de tarihi bir karar alındı.

Sarı - Lacivertli kulüpte camianın önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısı tarihinde ilk kez kapalı kapılar ardında yapılacak.

31 Ocak'taki toplantıya üyeler dışında kimse alınmayacak. Ayrıca iddiaya göre toplantıya katılanlardan dışarıya asla bilgi vermemeleri de istenecek.

SARAN, YILDIRIM, KOÇ KONUŞACAK

31 Ocak'taki Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un da birer konuşma yapacakları belirtiliyor.

Üyelerden de söz isteyenler de sırayla kürsüye gelerek konuşma yapabilecek.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantıları şimdiye kadar hep açık yapılıyordu.

Önceden kulübe ismini bildirerek akredite olanlar izleyebiliyor, basın mensupları da takip edebiliyordu.

Toplantılar televizyondan da canlı yayınlanıyordu.

Bu kez hem yazılı hem de görsel basına kapalı olacak, televizyon yayını da yapılmayacak.

SARAN'DAN TRANSFER MÜJDESİ

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda iki yıl boyunca düzenleneceği lansman sonrası basın mensuplarıyla buluşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, transfer konusunda müjde verdi. Başkan Saran, “En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz” sözleriyle sürecin hızlandığını duyurdu.