Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da

Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe tarihinde bir ilk 31 Ocak'ta yaşanacak. O tarihte yapılacak Yüksek Divan Kurulu'nda kapılar kapanacak, ilk kez üyelerden başkası alınmayacak. Sadettin Saran, Aziz Yıldırım ve Ali Koç birer konuşma yapacak.

Fenerbahçe'de Süper Kupa'daki Galatasaray zaferi camiada olumlu rüzgarlar estirirken, Yüksek Divan Kurulu toplantısı için de tarihi bir karar alındı.
Sarı - Lacivertli kulüpte camianın önde gelen isimlerini bir araya getirecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısı tarihinde ilk kez kapalı kapılar ardında yapılacak.

2024/11/08/hbfb.jpg31 Ocak'taki toplantıya üyeler dışında kimse alınmayacak. Ayrıca iddiaya göre toplantıya katılanlardan dışarıya asla bilgi vermemeleri de istenecek.

SARAN, YILDIRIM, KOÇ KONUŞACAK

31 Ocak'taki Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un da birer konuşma yapacakları belirtiliyor.

Ali Koç vazgeçmedi: Fenerbahçe ile sözleşmeyi yenilediAli Koç vazgeçmedi: Fenerbahçe ile sözleşmeyi yeniledi

Üyelerden de söz isteyenler de sırayla kürsüye gelerek konuşma yapabilecek.
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantıları şimdiye kadar hep açık yapılıyordu.
Önceden kulübe ismini bildirerek akredite olanlar izleyebiliyor, basın mensupları da takip edebiliyordu.
Toplantılar televizyondan da canlı yayınlanıyordu.
Bu kez hem yazılı hem de görsel basına kapalı olacak, televizyon yayını da yapılmayacak.

2023/10/05/sadettin-saran.jpg

SARAN'DAN TRANSFER MÜJDESİ

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda iki yıl boyunca düzenleneceği lansman sonrası basın mensuplarıyla buluşan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, transfer konusunda müjde verdi. Başkan Saran, “En az bir transferin bugün ya da yarın bitmesini bekliyoruz” sözleriyle sürecin hızlandığını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Spor
Harikasınız kızlar: Ezip de geçtik
Harikasınız kızlar: Ezip de geçtik
Sadettin Saran dayanamadı: Sahaya fırlayıp herkese sarıldı
Sadettin Saran dayanamadı: Sahaya fırlayıp herkese sarıldı