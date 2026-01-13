Ali Koç vazgeçmedi: Fenerbahçe ile sözleşmeyi yeniledi

Ali Koç vazgeçmedi: Fenerbahçe ile sözleşmeyi yeniledi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, başkanlığı bıraktıktan sonra Fenerbahçe'ye olan desteğinden vazgeçmeyeceğini belirtmişti. Koç Holding'in otomotiv sektörü yatırımı olan Otokoç, Fenerbahçe göğüs sponsoru anlaşmasını yeniledi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, başkanlığı bıraktıktan sonra da kulübe destek vereceğini açıklamıştı.

SADETTİN SARAN'A DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ayrıca Koç, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek vermiş ve her zaman yanında olacaklarını belirtmişti.

ALİ KOÇ VAZGEÇMEDİ

Fenerbahçe'ye olan desteğinden vazgeçmeyeceğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili olan Ali Koç ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE İLE YAPILAN ANLAŞMA YENİLENDİ

Koç Holding'in ilk otomotiv sektörü yatırımı olan Otokoç, Fenerbahçe ile olan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını yeniledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Futbol A Takımımızın yurt içi organizasyonlarda forma göğüs sponsoru olan Otokoç Otomotiv ile iş birliğimiz, 2026–2027 sezonunu kapsayacak şekilde yenilenmiştir.

2024/11/08/hbfb.jpgKulübümüzün değerlerine ve hedeflerine duyulan güvenin bir göstergesi olan bu iş birliğinin, Fenerbahçemizin 120. yılında da devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz. Türk sporuna ve kulübümüze verdikleri destek için Otokoç Otomotiv’e teşekkür ederiz.
Sponsorluk anlaşmasına ilişkin imza töreninin detayları, önümüzdeki günlerde kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla paylaşılacaktır''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

