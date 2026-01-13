Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, İtalya’nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda hem kariyerini hem de kişisel hayatını anlattı.

AKILLARI KARIŞTIRAN AÇIKLAMA

İtalyan teknik adamın Serie A açıklamaları Fenerbahçe taraftarının aklını karıştırdı.

Kendini ''sakin bir adam'' olarak tanımlayan Tedesco, stresli durumlara alışkın olduğunu ve bahanelere sığınmadığını vurguladı.

EN BÜYÜK KUSURUNU AÇIKLADI

Ancak en büyük kusurunun ''kendinden çok fazla şey istemek'' olduğunu belirterek, başarıların tadını çıkaramadığını ifade etti.

''GATTUSO'NUN SEÇİLMESİNE SEVİNDİM''

Kalabriya doğumlu olan Tedesco, çocukluk yıllarını Bocchigliero’da geçirdiğini ve yazları hep oraya döndüğünü anlattı. O dönemde mahalle turnuvalarında oynadığını, hatta küçük yaşlarda Domenico Berardi’nin bile sahada olduğunu hatırlattı. İtalya Milli Takımı için adının geçtiğini doğrulayan Tedesco, ''Adaylar arasında olmak büyük bir onurdu. Gattuso’nun seçilmesine de sevindim, çok iyi bir teknik direktör'' dedi.

SERIE A'DAN EN BEĞENDİĞİ STATLARI AÇIKLADI

Fenerbahçe’de mutlu olduğunu dile getiren Tedesco, gelecekte Serie A’da görev yapacağına emin olduğunu söyledi: ''İtalyan futbolu içimde, çocukluğumdan beri orada olmak istiyorum.'' Serie A’dan en beğendiği statları Marassi, San Siro ve Juventus Stadyumu olarak sıralarken, oyuncu tercihini Alessandro Bastoni’den yana kullandı.

NKUNKU DEFTERİNİ KAPATTI

Galatasaray derbisinde gol atan yeni transfer Guendouzi için “Doğru adam o, gözlerinde keskin bir ifade gördüm” yorumunu yaptı. AC Milan taraftarlarının merak ettiği Nkunku transferi için ise “Ocak dönemi tuhaf, şu anda Türkiye’ye gelmesi pek olası değil” dedi.

Ayrıca Milan Skriniar’ın ayrılmasının imkânsız olduğunu vurgulayan Tedesco, “Hem saha içinde hem dışında çok önemli. Ederson, Alvarez, Asensio ve Oosterwolde gibi güçlü oyuncularımız var” ifadelerini kullandı.

Endüstriyel makine mühendisliği diplomasının kendisine “hayata yapılandırılmış bakış açısı” kazandırdığını söyleyen Tedesco, Daimler’de iki yıl boyunca Mercedes araçlarının akustik sistemleri üzerine çalıştığını anlattı.

Futbol kariyerine geçişini ise Hoffenheim genç takımlarından Erzgebirge’ye uzanan yolculukla özetledi: “Başkan bana küme düştük dedi, ben ise ‘Deneyelim’ dedim. İlk beş maçın dördünü kazandık ve ligde kaldık.”