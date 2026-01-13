Tedesco'dan izin çıkmadı: Oosterwolde defteri kapandı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazanan Jayden Oosterwolde ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TEDESCO'DAN İZİN ÇIKMADI

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Roma ve Newcastle United'ın ilgilendiği Jayden Oosterwolde'nin satışına onay vermedi.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRMEYE GİDİLECEK

Yönetim ve teknik heyetle yaptığı görüşme sonrası takımda kalmaya karar veren Hollandalı oyuncunun maaşında iyileştirme yapılacağı öğrenildi.

24 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda kendisine yapılan teklifleri değerlendirecek.

Fenerbahçe, oyuncudan en az 20 milyon euroluk gelir hedefliyor.

Oosterwolde Fenerbahçe'de kalıyor

OOSTERWOLDE İÇİN 13 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILMIŞTI

İtalya Serie A ekibi Roma, Oosterwolde ve menajeri ile sözleşme şartları konusunda görüşme yapmıştı.

Roma'nın Oosterwolde için 13 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenilirken, oyuncu Roma'nın teklifi ile ciddi bir şekilde ilgileniyordu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla toplam 89 maça çıkan Oosterwolde, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.