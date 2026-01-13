Icardi'nin gol sevinci davalık oldu: Galatasaray'a dava açıldı

Icardi'nin gol sevinci davalık oldu: Galatasaray'a dava açıldı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a attığı gol sonrası yaptığı sevinç sorun oldu. Fotoğrafçı Tolga Ovalı, fotoğrafın izinsiz kullanıldığını ve durumun kendisini zarara uğrattığını belirterek kulübe tazminat davası açtı.

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 3-2 yendiği maçta attığı gol sonrası jeneriklere giren bir hareket yapan Mauro Icardi'nin gol sevinci mahkemelik oldu.

GALATASARAY'A TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Fotoğrafçı Tolga Ovalı, Icardi'nin sevinç fotoğrafının kendisine ait olduğunu, Galatasaray Kulübü'nün fotoğrafı izinsiz kullanarak tişört, anahtar ve kart gibi ürünler çıkararak kendisini zarara uğrattığını dile getirdi.
Ovalı, Galatasaray'dan 500 bin lira tazminat talep ederek dava açtı.

DİLEKÇESİNİ VERDİ

Tolga Ovalı'nın İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sunduğu ve mahkemenin önümüzdeki günlerde görüleceği belirtildi.

Icardi'nin Manchester United'a attığı gol sonrası yaptığı sevinç

ICARDI GALİBİYET GOLÜNÜ ATMIŞTI

3 Ekim 2023 tarihinde Galatasaray'ın deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup ettiği maçta Mauro Icardi, 81. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atmış ve yaşadığı gol sevinci uzun süre gündemden düşmemişti.

