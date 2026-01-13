Al Hilal, Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında sahasında Al Nassr'ı konuk etti.

Kingdom Arena'da oynanan mücadele, Al Hilal'in 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Cristiano Ronaldo, 42. dakikada attığı golle Al Nassr'ı 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken Al Hilal, 57. dakikada penaltıdan Al Dawsari, 81. dakikada Kanno ve 90+2'de Ruben Neves'in penaltıdan attığı golle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Arda Güler Xabi Alonso'ya veda etti

AL NASSR ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Oynadığı son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Al Nassr, 31 puanda kalarak maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı ve zirveden uzaklaştı.

Al Hilal ilse puanını 38 yaparak liderliğini sürdürdü.

Ligin gelecek haftasında Al Hilal, NEOM deplasmanına çıkacak.

Al Nassr ise sahasında Al Shabab ile karşılaşacak.