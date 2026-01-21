Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?

Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarih yazmaya devam ediyor.

Zeynep, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Bondar ile karşılaştı.

7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.

Karşılaşmayı çok sayıda Türk seyirci de izlerken, Zeynep'e sevgi gösterilerinde bulundu.

Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva (Kazakistan)-Elsa Jacquemot (Fransa) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul’da doğdu, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 20 Ekim 2025 tarihinde açıklanan dünya sıralamasında 69. basamağa yükselerek kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

Profesyonel kariyerinde WTA Turu’nda 1, ITF Kadınlar Turu’nda ise 4 tekler şampiyonluğu bulunan Sönmez, Türk tenisinin son yıllardaki en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Zeynep Sönmez'den Avustralya Açık'ta tarihi başarı

Grand Slam performanslarıyla öne çıkan Sönmez, 2024 Roland Garros’ta kariyerinde ilk kez ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Aynı yıl Wimbledon ve Amerika Açık elemelerinde de final turlarına kadar yükseldi.

2024 sezonunda WTA 250 Merida Açık’ta kazandığı şampiyonlukla ilk WTA kupasını kaldıran Sönmez, bu başarıyla birlikte dünya sıralamasında ilk 100 içine girdi.