Zeynep Sönmez'den Avustralya Açık'ta tarihi başarı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Avusturalya Açık ilk turunda Zeynep Sönmez, 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova'yı 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Avusturalya Açık tek kadınlar ilk tur maçında milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 11 numaralı seribaşı Ekaterina Alexandrova ile karşılaştı.

GERİDEN GELİP İLK SETİ ALDI

23 yaşındaki milli tenisçi, geçen yıl Wimbledon'ın 3. turunda yenildiği Alexandrova'ya karşı 5-2 geride olduğu ve iki set puanı çevirdiği ilk seti 7-5 kazandı.

İKİNCİ SET ALEXANDROVA’NIN OLDU

Zeynep, servis kırarak başladığı 2. sette 3-1 öne geçti ancak Alexandrova, peş peşe aldığı oyunlarla seti 6-4'lük skorla hanesine yazdırdı.

ZEYNEP SÖNMEZ İKİNCİ TURA YÜKSELDİ

Final setinde 3-0 geriye düşen Zeynep, yaklaşık 15 dakika süren 6. oyunun ardından durumu eşitledi. Karşılıklı kırılan servisler sonrası 5-4 öne geçen Zeynep, 4. maç puanında seti 6-4, 2 saat 37 dakika süren mücadeleyi de 2-1 kazandı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Avustralya Açık ana tablosunda teklerde maç kazanan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep, 2. turda Anna Bondar (Macaristan)-Elizabeth Mandlik (ABD) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

