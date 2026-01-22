Burası da bizim Yakutsk! Türkiye'nin en soğuk ilinde termometreler bile dondu

Türkiye'nin en soğuk yeri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi oldu. 1950 rakımlı ilçede gece saatlerinde en düşük sıcaklık eksi 32,7 derece olarak ölçüldü.

Kar yağışı sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, birçok kent buz kesti. Meteoroloji tarafından gece yapılan ölçümlerde, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi Hakkari'nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi oldu.

En düşük sıcaklık, ilçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda eksi 32,7 derece olarak ölçüldü. Araçların donduğu Yüksekova’da binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

"ARACI ÇALIŞTIRMAK İÇİN 3 SAATTİR UĞRAŞIYORUM"

Bazıları donmaması için araçlarının üzerini branda, kilim, çadır ve naylonla kapatırken, bazıları da donan araçlarının altında ateş yakarak çalıştırdı.

İlçe merkezinde yaşayan Mikail Onay, "30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum. Takviye yapmama rağmen çalıştıramayınca aracın motor kısmına ateş bırakıp motorun ısınmasını sağladıktan sonra takviye yardımıyla çalıştırabildim" dedi.

En düşük sıcaklıklarda Yüksekova'yı, eksi 31,3'le Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi, eksi 30,9 ile Ardahan Göle, eksi 30,4 ile Van Çaldıran ilçesinin kırsal Bezirhane Mahallesi ve eksi 29,9 ile Erzurum'un Karaçoban ilçesi takip etti.

YAKUTSK HAKKINDA

Yakutsk, Rusya'nın uzak doğusundaki Yakutistan'ın başkentidir. Kuzey Kutup Dairesi'nin 450 km güneyindedir. Ortalama hava sıcaklığı 8,8 C olan Yakutsk, dünyanın en soğuk şehridir ancak Yakutsk kış mevsiminde daha soğuktur.

