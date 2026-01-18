Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı

Sivas Kızılırmak Mahallesi'nde kahvaltı salonu işleten Raşit Yıldırım, soğuk havayı test etmek için sıcak suyu gökyüzüne doğru fırlattı. Sıcak suyun donduğunu sosyal medya hesabından takipçilerine göstermek isteyen Yıldırım, suyun üzerine dökülmesiyle yaralandı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Yıldırım'ın yandığı an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"DENEY YAPMAK İSTEDİM"

Deney sırasında talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Yıldırım, "Sıcak su ile test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne atmak isterken dengemi toparlayamadım ve su vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu" dedi.

"DİKKATLİ OLALIM"

Deneyin tehlikeli olabileceğine dikkat çeken Yıldırım, "Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.