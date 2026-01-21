2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!

2025 Avrupa yeni otomobil pazarı çok net bir mesaj verdi: Elektrikli araçlara ve SUV'ların popülaritesine rağmen, uygun fiyatlılık önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Bu gerçeğin sembolü ise yine Dacia Sandero oldu ; yıllardır rasyonel satın alma ile eş anlamlı olan ve geçen yıl da Avrupa'da en çok satan otomobil olarak yılı tamamlayan bir model. Automotive News Europe tarafından bildirilen Dataforce verilerine göre , 2024 yılına kıyasla yaklaşık yüzde onluk bir düşüşe rağmen, 243.676 adet satış gerçekleşti ve bu da birincilik için yeterli bir rakam.

Dacia

Sandero'nun ardından geleneksel favorilerin yeni bir dalgası geliyor. Renault Clio %5,8'lik bir artışla ikinci sıraya yükselirken, Volkswagen T-Roc üçüncü sıradaki yerini koruyarak küçük SUV'lara olan talebin yavaşlamadığını teyit etti. Volkswagen, Tiguan ve Golf'ün dördüncü ve beşinci sırayı almasıyla hakimiyetini daha da pekiştirdi, ancak Golf'ün düşüşü Sandero'nunkine neredeyse eşitti.

Renault Clio E-tech hibrit

Elektrikli mobilite trendleri, Avrupa pazarının ne kadar geleneksel olduğunu bir kez daha gösteriyor. En çok satan on model arasında tamamen elektrikli bir otomobil bulunmuyor. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında bile, Tesla Model Y, ilk yirmi beş arasında tamamen elektrikli tek model olarak ancak 15. sırada yer alıyor ve bu da satışlarda önemli bir düşüşe işaret ediyor. Model Y kayıtları %28 oranında düşerken, Model 3 %24 oranında düşüş göstererek ilk 25'in dışında kaldı. Her iki model de 2024 rekorunun çok altında sonuçlar kaydediyor; bu da Avrupa'da, özellikle yüksek fiyat aralıklarında, elektrikli araçlara olan talebin yavaşladığını doğruluyor.

Tesla

Çin markalarının performansı da oldukça ilgi çekici. MG ZS %27,1'lik bir sıçrama yaparak yirminci sırada yer aldı ve ilk 25'te yer alan tek Çin otomobili oldu. Ancak diğer birçok Çin modeli de güçlü satış büyümesi kaydediyor ve satış listelerinin zirvesine yaklaşıyor.

Genel olarak bakıldığında, Avrupa'da benzinli, dizel veya hibrit motorlu olsun, kompakt, rasyonel ve uygun fiyatlı modellere olan tercih açıkça görülüyor. Elektrikli otomobiller hâlâ önem taşıyor, ancak artık büyümenin motoru değiller. Bu koşullar altında, Dacia Sandero, tüm sektörün her zamankinden daha hızlı değiştiği bir dönemde bile, sadeliğin ve uygun fiyatın pazarı yönlendirdiği fikrinin mükemmel bir örneği olmaya devam ediyor.

2025 YILINDA AVRUPA'DA EN ÇOK SATAN 25 MODEL

(seri numarası – model – 2025 – 2024 – fark)

1. Dacia Sandero 243.676 270.256 -9,8

2. Renault Clio 229.778 217.155 +5.8

3. Volkswagen T-Roc 211.241 203.470 +3,8

4. Volkswagen Tiguan 197.000 195.401 +0,8

5. Volkswagen Golf 195.455 216.701 -9,8

6. Toyota Yaris Cross 190.565 194.627 -2.1

7. Peugeot 208 185.096 199.673 -7.3

8. Peugeot 2008 171.438 161.860 +5,9

9. Dacia Duster 168.182 175.702 -4,3

10. Toyota Yaris 165.833 181.016 -8,4

12. Citroën C3 161.621 161.742 -0,1

13. Škoda Octavia 160.861 183.684 -12,4

14. Ford Puma 153.345 149.221 +2,8

15.Tesla Model Y 151.550 210.414 -28,0

16. Hyundai Tucson 151.034 155.920 -3.1

17. Kia Sportage 149.156 169.957 -12,2

18. Nissan Qashqai 140.079 141.360 -0,9

19.Renault Captur 137.706 147.426 -6,6

20.MG ZS 124.512 97.929 +27,1

21. Audi A3 121.752 115.236 +5,7

22. Peugeot 3008 120.995 97.029 +24.7

23. BMW X1 117.089 117.175 -0,1

24. Fiat Panda 116.133 120.078 -3,3

25. Toyota C-HR 115.999 121.744 -4,7