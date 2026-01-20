Kızının sevgilisi kapısına dayanınca tüfekle vurdu! İlk yardımı veteriner yaptı

Olay, Karabük Şirinevler Mahallesi Bestekar Caddesi’nde saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. Beş katlı apartmanın en üst katında oturan Murat K., gece yarısı evin kapısına gelen kızının erkek arkadaşı Berk H. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Murat K., evde bulunan av tüfeğiyle genci ayağından vurdu. Ayağından yaralanan Berk H., kız arkadaşı Eylül K. ile birlikte apartmandan uzaklaştı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Murat K., evinin penceresinden çevreye rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Ekipler, çelik yelek giyerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Murat K., polis tarafından gözaltına alındı.

BİNAYA SIĞINDI, VETERİNER HEKİM İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Yaralı Berk H. ise bir arka sokakta bulunan binaya sığındı. Yaralı gence ilk müdahaleyi, olay yerinde Ahmet Okan Güneş isimli veteriner hekim yaptı. Ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Berk H., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

"AYAK BİLEĞİNDEN VURULMUŞ"

Yaralı Berk H.’ye müdahale eden veteriner hekim Ahmet Okan Güneş, “Turnike taktım. Yara bölgesini temiz tutmak için antiseptik kullandım. Sağlık ekiplerine bilgi verdim. Teslim aldılar. Ayak bileğinden vurulmuş" dedi.