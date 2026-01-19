Yol tartışması kanlı bitti: Otomobilin camından bıçakla saldırdı

Yol tartışması kanlı bitti: Otomobilin camından bıçakla saldırdı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Konya'da trafikte ‘yol verme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada Hakan K. (37), diğer sürücü Cemal D. ile yanındaki Mehmet Emin K.'yi bıçakla yaraladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu'nda meydana geldi. Otomobille seyreden Cemal D. ile hafif ticari aracın sürücüsü Hakan K. arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

yol-verme-kavgasi-1.jpg

CAMDAN BIÇAKLA SALDIRDI

Sürücülerden Hakan K., durdurduğu aracından inip, Cemal D.'nin otomobilinin yanına gitti.

Önce otomobile zarar vermek isteyen Hakan K., ardından açık olan camdan bıçakla saldırıp Cemal D.'yi boynundan, yanındaki arkadaşı Mehmet Emin K.'yi de kolundan yaraladı.

Trafikte tekmeli yumruklu yol kavgasıTrafikte tekmeli yumruklu yol kavgası

yol-verme-kavgasi-4.jpg

YARALILAR HASTANEYE GİTTİ

Saldırı Cemal D. tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, şüpheli aracına binip hızla uzaklaştı. Yaralı 2 kişi, yakındaki hastaneye gidip tedavi olduktan sonra durumu polise bildirdi.

yol-verme-kavgasi-3.jpg

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan Hakan K.'yi kısa sürede yakaladı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

yol-verme-kavgasi-2.jpg

Kaynak:DHA

