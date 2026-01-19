Yol tartışması kanlı bitti: Otomobilin camından bıçakla saldırdı
Olay, dün akşam saatlerinde Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu'nda meydana geldi. Otomobille seyreden Cemal D. ile hafif ticari aracın sürücüsü Hakan K. arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı.
CAMDAN BIÇAKLA SALDIRDI
Sürücülerden Hakan K., durdurduğu aracından inip, Cemal D.'nin otomobilinin yanına gitti.
Önce otomobile zarar vermek isteyen Hakan K., ardından açık olan camdan bıçakla saldırıp Cemal D.'yi boynundan, yanındaki arkadaşı Mehmet Emin K.'yi de kolundan yaraladı.
YARALILAR HASTANEYE GİTTİ
Saldırı Cemal D. tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, şüpheli aracına binip hızla uzaklaştı. Yaralı 2 kişi, yakındaki hastaneye gidip tedavi olduktan sonra durumu polise bildirdi.
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan Hakan K.'yi kısa sürede yakaladı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak:DHA