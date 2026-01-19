Yol tartışması kanlı bitti: Otomobilin camından bıçakla saldırdı

Konya'da trafikte ‘yol verme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada Hakan K. (37), diğer sürücü Cemal D. ile yanındaki Mehmet Emin K.'yi bıçakla yaraladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.