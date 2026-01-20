Her gün havuç yersek cildimize ne olur?

Tatlı patates, ıspanak ve diğer bazı yiyecekler de büyük miktarlarda tüketildiğinde cilt rengini değiştirebilir.

Havuçlar size mutlaka güneşlenmiş bir görünüm kazandırmaz, ancak aşırı tüketildiğinde cildinizin sarı-turuncu görünmesine neden olabilir. Karotenemi adı verilen bu zararsız durum, beta-karoten birikiminden kaynaklanır ve düzelmesi aylar sürebilir.

HER GÜN HAVUÇ YERSENİZ CİLDİNİZE NE OLUR?

Günde birkaç havuç yemek, cilt tonunuzu kademeli olarak değiştirebilir. Cleveland Clinic İnsan Beslenmesi Merkezi'nde görevli diyetisyen Beth havuçlar turuncu rengini veren beta-karoten açısından zengindir."Çoğu insan için 10 ila 20 miligram beta-karoten tüketmek ciltte değişikliklere neden olabilir; bu da günde beş orta boy havuç yemeye eşdeğerdir" diyor. Ancak, değişikliklerin fark edilmesi için haftalarca günlük tüketim gerekiyor.

Çok fazla beta-karoten tüketmek , cildin sarı-turuncu renge dönmesine neden olan ve çoğunlukla zararsız olan karotenemi adı verilen bir duruma yol açabilir .

Uzman, bu renk değişiminin bir hafta içinde kendiliğinden kaybolmayacağını da sözlerine ekledi. "Orijinal cilt tonuna dönmesi birkaç ay sürebilir."

BETA-KAROTENİN CİLT SAĞLIĞINDAKİ ROLÜ NEDİR?

Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Dermatoloji Uzmanı Parker "Tükettiğimiz beta-karotenin bir kısmı karaciğerde kimyasal bir dönüşüme uğrayarak retinole dönüşür ve önemli bir A vitamini kaynağı görevi görür" dedi.

Açıklamasına göre, karotenoidler büyük miktarlarda alındığında kanda birikerek deriye yerleşir ve sarı-turuncu bir renge neden olur.

Beslenme alışkanlıkları nedeniyle turuncu ten rengine sahip olanların çoğu bunu kasıtlı olarak yapmaz ve bu durum çoğunlukla çocukları ve genç yetişkinleri etkiler.

Uzman, "Diyetle ilişkili karotenemi teknik olarak beta-karoten toksisitesinin bir işaretidir , ancak genellikle zararsız bir durum olarak kabul edilir," dedi. "Yetişkinlerde, karaciğer yetmezliğine bağlı olarak cilt ve gözlerde sararma olan sarılık gibi daha ciddi durumlarla karıştırılabilir."

Doktor, beta-karoten tüketiminde belirgin bir artış olmaksızın cildinizin sararması veya turuncu renge dönmesi durumunda tıbbi yardım almanız gerektiğini belirtti. Bu durum diyabet, hipotiroidizm veya yüksek kolesterol gibi rahatsızlıkların belirtisi olabilir.

CİLT PİGMENTASYONUNU ETKİLEDİĞİ BİLİNEN YİYECEKLER

Havuç , beta-karoten açısından zengin tek besin değil . Uzmanın belirttiğine göre, bu besin maddesi bakımından zengin birçok meyve ve sebze turuncu renkte değil. Sarı ve kırmızı meyveler, sebzeler ve yapraklı yeşillikler de beta-karoten içerir, örneğin:

Tatlı patates

Kırmızı dolmalık biberler

Kabak

Bal kabağı

Kavun

Mango

Papaya

Kayısılar

Domatesler

Kale

Ispanak

Brokoli

Kendine özgü sarı rengiyle bilinen zerdeçal baharatı, kurkuminoid adı verilen doğal bileşikler de içerir. Yüksek miktarlarda tüketildiğinde ciltte sarımsı bir renk oluşmasına neden olabilir. Ancak büyük miktarlarda zerdeçal tüketmenin tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor uzman.

" Yüksek dozda zerdeçal tüketimi, karaciğer toksisitesi, ilaç etkileşimleri, anemi, beyaz kan hücrelerinin baskılanması ve böbrek hasarı dahil olmak üzere önemli sağlık riskleriyle ilişkilidir" dedi.

EN GÜVENLİ BRONZLAŞMA YÖNTEMİ NEDİR?

Bronzlaşmak için güneşlenmek ciddi cilt hasarına neden olabilir ve cilt kanseri geliştirme riskinizi artırabilir . Peki, soluk bir cilt tonundan kaçınmak istiyorsanız en iyi seçenek nedir?

Parker, "Ne yaparsanız yapın, solaryumdan uzak durun," dedi. "Doğal veya yapay ultraviyole radyasyon kaynaklarına maruz kalmanın sonucu olarak oluşan bronzlaşma, aslında cilt hücrelerindeki DNA'ya aktif hasar verir ve kırışıklıklar ve kahverengi lekeler gibi foto yaşlanma belirtilerine ve cilt kanseri riskinin artmasına yol açar," diye ekledi.

Bunun yerine Parker, dihidroksiaseton (DHA) içeren güneşsiz bronzlaştırıcı ürünler kullanmayı önerdi . Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), DHA'nın güneşsiz bronzlaştırıcı ürünlerde kullanımını onaylamıştır. DHA, cildin yüzeyindeki amino asitlerle reaksiyona girerek cildi geçici olarak koyulaştırır.

Bununla birlikte, bronzlaşmış bir cilde sahip olmak şart değil. Parker, "Bir dermatolog olarak, hastalarımı cilt tonlarının doğal estetiğini benimsemeye teşvik ediyorum ve bronzlaşma davranışlarından kaçınmalarını öneriyorum" dedi.

Kısaca:

Sosyal medyada insanlar, çok fazla havuç yemenin veya havuç suyu içmenin cilde doğal bir bronzluk kazandıracağını iddia ediyor. Havuçtaki beta-karotenin ciltte renk değişikliğine neden olabileceği doğru olsa da, bu genellikle daha turuncu bir görünüme yol açar.