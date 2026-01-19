50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde "Kral Kızı" olarak da bilinen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Basilica Therma Roma Hamamı, 2025'te 50 bin civarında ziyaretçi ağırladı.

Roma İmparatorluğu döneminde Kayseri'de yaşayan kralın amansız bir hastalığa yakalanan kızının iyileşmesini sağladığına inanılan ve bu nedenle bölgede "Kral Kızı" olarak adlandırılan tarihi hamam, mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkıyor.

Yozgat Müze Müdürlüğü gözetiminde 2022'de başlatılan ve Ağustos 2024'te tamamlanan çevre düzenleme çalışmalarının ardından ziyaretçilerini ağırlayan hamamda, son günlerde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

hamam-1.jpg

Sarıkaya Roma Hamamı'nda termal suyun soğuk havada yükselen buharı, dronla görüntülendi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Anadolu coğrafyasında, Türk kültür ve medeniyetini yükseltip yüceltirken bir yandan da kadim medeniyetleri gün yüzüne çıkarmaya, ilin ve ülkenin, hatta insanlığın hizmetine sunmaya devam ettiklerini söyledi.

hamam-4.jpg

"GEÇTİĞİMİZ YIL YAKLAŞIK 50 BİN ZİYARETÇİYE ULAŞTI"

Roma Hamamı'nın ciddi manada rağbet gördüğüne dikkati çeken Özkan, "Roma Hamamı'nın bir benzeri sadece İngiltere'de var. Bünyesinde sıcak su barındıran ve gerçekten merak edilen bir alan olan burası, geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 bin ziyaretçiye ulaştı. İnşallah gelecek yıllarda bu rakam 100 binlere, 200 binlere çıkacaktır." dedi.

hamam-3.jpg

Özkan, hamamın aynı zamanda kent ekonomisi ve ticareti açısından önem arz eder noktaya geldiğini vurguladı.

Tarihi hamamın çevre düzenlemesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Özkan, "Anadolu'nun tam ortasında, kalbinde, kadim şehrimizde, turizm alanlarımızı ihya etmek, insanımıza kazandırmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçmişten bu tarafa hep konuşulan, hep söylenen Kazankaya Vadisi'ni de inşallah gelecek yıl turizme kazandırmış olacağız." diye konuştu.

