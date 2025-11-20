Bursa'yı karıştıran makam aracı tartışmasında Bozbey sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz ay hakkında AKP'ye geçeceği iddiaları dolaşan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, halktv.com.tr'den Cengiz Karagöz'e yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Bozbey hakkında kısa bir süre sonra yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey

"ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARINA MAKAM ARACI" İDDİASI

Sözcü'den Saygı Öztürk, Bozbey'in Bursa'nın eski Belediye Başkanları ANAP'lı Erdem Saker, DSP'li Erdoğan Bilenser, AKP'li Recep Altepe ve Alinur Aktaş'a şoförlü makam aracı tahsis etmek istediğini, 18 Kasım'daki köşe yazısına taşıdı.

CHP'li belediye başkanından eski başkanlara 'şoförlü makam aracı jesti'!

Öztürk, 19 Kasım'daki köşe yazısında ise eski başkanların “Böyle bir talebimiz yok, kabul etmeyiz” diyerek karşı çıktığını ve önerinin Meclis gündeminden çekildiğini bildirdi.

Bursa'da eski büyükşehir başkanları makam aracını reddetti

BOZBEY SESSZİLİĞİNİ BOZDU

Söz konusu iddialarla ilgili konuşan Mustafa Bozbey, “Geçmiş dönem belediye başkanları için niçin böyle bir teklif getirilmediği soruluyordu. Bunu gündeme aldık. Ancak reddedildi. Zaten Sayıştay’a, mevcut yasalara göre de onlara araç vermemiz mümkün değildi. Buna rağmen, söyleyenlere karşı da meclisin karar vermesini istedim. Meclis, oy birliğiyle bu konuyu görüşülmeye bile değer bulmadı” diye konuştu.