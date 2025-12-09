Bursa’da kaybolan zihinsel engelli çocuktan sevindiren haber

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan 15 yaşındaki zihinsel engelli Yiğit Dağ, akşam saat 18.00 sıralarında kurumdan ayrıldı. Kendisinden sonra haber alınamayan gencin kayıp olduğu anlaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sonucu Yiğit Dağ bir arazide zarar görmemiş şekilde bulundu.

NE OLMUŞTU

15 yaşındaki Dağ'dan haber alınamaması üzerine kurum görevlileri durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, AFAD ve farklı arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik bir ekip bölgeye sevk edildi.

DRON VE KÖPEKLERLE ARAMA YAPILDI

Ekipler, Yiğit Dağ'ı bulmak için boş araziler, ara yollar ve çevrede geniş çaplı arama başlattı. Termal drone ile havadan tarama yapılırken, eğitimli arama köpekleri de çalışmalara destek verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

5 saati aşkın süredir devam eden aramalardan sonuç alındı. Yiğit Dağ sağlıklı bir şekilde bulundu.