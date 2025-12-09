Armut.com'a erişim engeli

Çok sayıda kullanıcısı bulunan ve hizmet almak isteyenlerle hizmet verenleri bir araya getiren "Armut.com" platformuna erişimin engellendiği öğrenildi. Erişim engeli kararının, İstanbul Anadolu 7'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı bildirildi.

ERİŞİM ENGELLENDİ

İfade Özgürlüğü Derneği tarafından aktarılana göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) erişim engeli sorgu ekranlarında görünen karar, mahkeme tarafından verilen bir tedbir doğrultusunda uygulamaya konuldu. Erişim engeli, 8 Aralık itibarıyla yürürlüğe girdi. Ancak kararın somut gerekçesi ve detayları resmi olarak henüz açıklanmadı.

"KARAR TEBLİĞ EDİLMEDİ"

Erişim engelinin ardından Armut.com, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, siteye yurt dışından erişilebildiği ancak Türkiye'den erişilemediği belirtildi. "Söz konusu karar tarafımıza henüz tebliğ edilmemiştir" denilen açıklamada, mesai saatleri sonrasında uygulanan engel nedeniyle mahkeme karar metnine ve gerekçesine henüz ulaşılamadığı ifade edildi.

‘HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLATILACAK’

Şirketin açıklamasında, "Avukatlarımız sabah ilk iş adliyeye giderek dosyaya erişecek, konuyla ilgili detaylı bilgi alacak ve haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacaktır" ifadelerine yer verildi.

‘KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEK’

Açıklamanın devamında, gerekçe ve sürecin detayları netleştiği anda hem hizmet verenlerin hem de hizmet alan kullanıcıların bilgilendirileceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.