79 internet sitesine erişim engeli!

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemleri vasıtasıyla vatandaşları dolandırmaya çalıştığı gerekçesiyle 79 internet sitesini tespit etti. Tespit edilen 79 internet sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirilerek erişime kapatıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dijital dolandırıcılık girişimlerine karşı yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Ekiplerin sürdürdüğü sanal devriye, soruşturma ve adli bilişim faaliyetleri, vatandaşları bilişim sistemleri üzerinden çeşitli yöntemlerle dolandırmaya çalışan çok sayıda internet sitesinin ortaya çıkarılmasında rol oynadı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, yasa dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen 79 adet internet sitesi, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ne (USOM) bildirildi. USOM tarafından yapılan müdahale ile söz konusu siteler erişime kapatıldı.

Yetkililer, bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen suçların önlenmesi, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla siber devriye faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

