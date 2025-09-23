Bursa'da yürek yakan gece: Biri bebek, üç kişi yanarak can verdi...

Bursa’nın Karacabey ilçesinde korkunç bir yangın felaketi yaşandı. Yangında 1'i bebek 3 kişi yanarak can verdi.

Saat 23.00 sıralarında Karacabey'in Saadet Mahallesi Atılgan Sokak üzerindeki Emek Apartmanı’nın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGINI GÖREN KOMŞULAR DURUMU İHBAR ETTİ

Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, yangını gören komşular durumu ihbar etti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

1'İ BEBEK 3 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) yanmış halde cesetleriyle karşılaştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.