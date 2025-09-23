Bursa'da yürek yakan gece: Biri bebek, üç kişi yanarak can verdi...

Bursa'da yürek yakan gece: Biri bebek, üç kişi yanarak can verdi...
Yayınlanma:
Bursa'da bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında 1’i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde korkunç bir yangın felaketi yaşandı. Yangında 1'i bebek 3 kişi yanarak can verdi.

Saat 23.00 sıralarında Karacabey'in Saadet Mahallesi Atılgan Sokak üzerindeki Emek Apartmanı’nın 3’üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

bursada-apartmanda-yangin-3-olu-ek-g-927133-275404-1.jpg

YANGINI GÖREN KOMŞULAR DURUMU İHBAR ETTİ

Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, yangını gören komşular durumu ihbar etti.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'daki yangında yaşlı çift hayatını kaybettiBolu'daki yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

bursada-apartmanda-yangin-3-olu-ek-g-927134-275404-1.jpg

1'İ BEBEK 3 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri dairede yaşayan Berguzer Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) yanmış halde cesetleriyle karşılaştı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı!
Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı!
İPA Başkanı Buğra Gökçe: "Maaşıma el konulduğu için geçim sıkıntısı yaşıyorum"
İPA Başkanı Buğra Gökçe: "Maaşıma el konulduğu için geçim sıkıntısı yaşıyorum"