Bursa’da ruhsatsız silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği koordineli çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin tamamı tutuklandı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat ve koordinesi ile harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede silah ticareti yapıldığı tespit edilen noktalara operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait şarjörler bulunarak el konuldu.

Bursa'da firari şüpheliye operasyonBursa'da firari şüpheliye operasyon

TÜM ŞÜPHELİLER HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Operasyon çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

