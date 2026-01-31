Bursa'da firari şüpheliye operasyon

Bursa’da 4 yıl hapis cezasıyla aranan firarinin saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Bursa’da farklı suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.A., polis ekiplerince yakalandı. Bursa’da aranması olan şüphelilere yönelik çalışma yapan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A.’yı yakalamak için harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Yeşil Mahallesi’nde bulunan bir evde bulunduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

TABANCA, UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskında Y.A.’nın yanı sıra evde bulunan M.P. ve E.Ö. de gözaltına alınırken, aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 litre 730 mililitre sıvı metamfetamin, çeşitli miktarda skunk, bonzai, metamfetamin, eroin, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 96 bin 600 TL, 807 dolar ve 170 avro nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

