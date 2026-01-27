43 yıl hapisle aranan firari Hatay'da yakalandı

43 yıl hapisle aranan firari Hatay'da yakalandı
Yayınlanma:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 43 yıl 10 aydan fazla hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da, hakkında birçok suçtan toplamda 43 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

SAKLANDIĞI KONUM TESPİT EDİLDİ

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, S.Ş. isimli hükümlünün İskenderun'da saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla firari yakalandı ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandıFETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

HIRSIZLIK, MALA ZARAR, RUHSATSIZ SİLAH...

S.Ş.'nin hüküm giydiği suçlar arasında 'bina içinde muhafaza altındaki eşyayı çalmak', 'açıkta bırakılan eşyayı çalmak', 'mala zarar vermek', 'ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın almak', 'trafik güvenliğini tehlikeye atmak' ve 'tutuklu ile hükümlünün kaçmasına yardım etmek' yer alıyor.

Firari hükümlü Hakkari’de yakalandı!Firari hükümlü Hakkari’de yakalandı!

4 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Cezaevine teslim edilen hükümlüye ayrıca 4 bin TL adli para cezası da uygulandı.

Kaynak:DHA

